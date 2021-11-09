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Изменение климата

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "изменение климата".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату 01.11.2021

В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.

Ковидные каникулы в России и заочная дискуссия Байдена с Путиным по климату. DW Новости (01.11.2021) 01.11.2021

В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.

A view of the building of the World Meteorological Organization (WMO) hosting the 50th session of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on August 8, 2019 in Geneva. - Humanity faces increasingly painful trade-offs between food security and rising temperatures within decades unless it curbs emissions and stops unsustainable farming and deforestation, a landmark climate assessment said the IPCC. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

ООН: 2021 год может войти в семерку самых теплых лет 31.10.2021

Последние семь лет могут стать самыми жаркими в истории метеонаблюдений. Глобальная средняя температура в январе-сентябре 2021 года была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в 1850-1900 годах.
European Commission Vice-president Frans Timmermans and European Commissioner for Transport Adina-Ioana Valean (not pictured) present the bloc's strategy for sustainable and smart mobility, during a news conference in Brussels, Belgium, December 9, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Еврокомиссия: Без финансирования бедных стран климатический кризис не преодолеть 26.10.2021

В преддверии конференции ООН по климату в Глазго вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал оказывать более активную финансовую поддержку бедным странам.
26.07.2019, xmkx, Wetter Hitzewelle in Deutschland, Thermometer mit 41 Grad | Verwendung weltweit

На 1,5 градуса выше. Как глобальное потепление меняет нашу жизнь 24.10.2021

Ученые в преддверии международной конференции по защите климата опубликовали новые данные. DW оценила, как показатели, характеризующие изменения климата, влияют на нашу жизнь.
An environmental demonstrator is viewed from behind, marching on a crowded street with during a demonstration against climate change

В Германии изменения климата боятся сильнее войн, терактов и коронавируса 14.10.2021

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.
2017***File photo - French President Emmanuel Macron (up) flies over Gao inside a military helicopter during a visit to France's Barkhane counter-terrorism operation in Africa's Sahel region, northern Mali, 19 May 2017. French President's visit in Mali is his first trip outside Europe since his inauguration on 14 May 2017. - The French army announced the neutralization in Mali, by the Barkhane force of Bah ag Moussa, military leader of the Rally for the Victory of Islam and Muslims (RVIM), a group affiliated with Al-Qaeda, and the one of the historical cadres of the jihadist movement in the Sahel. Photo by Christophe Petit Tesson/Pool/ABACAPRESS.COM

Изменение климата: как оно связано с конфликтами на планете 09.10.2021

Нехватка продовольствия и питьевой воды, быстрый рост населения и температурные аномалии - новое исследование показывает, как эти проблемы связаны с конфликтами в отдельных регионах мира.
Die Passagierdrohne Pop.Up Next steht in den Ausstellungsräumen vom Zukunftsmuseum, der Nürnberger Zweigstelle vom Deutschen Museum in München.

Где в Германии можно увидеть будущее 30.09.2021

Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
Wladimir Sliwjak, russischer Umweltschützer. Wladimir Sliwjak wird mit dem Alternativen Nobelpreis 2021 ausgezeichnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Лауреат альтернативной нобелевки из РФ: Изменение климата важнее страха 29.09.2021

Лауреат альтернативной Нобелевской премии Владимир Сливяк рассказал DW о судебном преследовании его организации "Экозащита!" и о том, как относятся в РФ к борьбе с изменением климата.
Titel: Faktencheck Serie Klimamythen zusätzliches Stichwort: Klimawandel zusätzliches Copyright: Marc Löricke

Насколько ответственен Китай за изменение климата. Фактчекинг DW 28.09.2021

Китай выбрасывает в атмосферу так много CO2, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Yulia Semenowa und wurden freigegeben. Fluß Dnestr in Moldau, März 2017

Днестр под угрозой. Молдова может остаться без питьевой воды из-за ГЭС? 22.09.2021

Строительство Украиной нескольких ГЭС на Днестре может привести к нарушению экосистемы реки. Ряд ученых в Молдавии бьют тревогу, предупреждая о рисках. Но действительно ли дело только в ГЭС?

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти? 14.09.2021

Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.

Почему в Германию хлынул поток мигрантов из Молдовы? DW Новости (14.09.2021) 14.09.2021

Берлин столкнулся с массовым притоком мигрантов из Молдовы. Они просят предоставить им убежище в ФРГ. Но в Германии уверены: причина миграции - не в политических репрессиях, а в желании получить финансовую помощь.
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