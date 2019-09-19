Изменение климата: какие меры примут в Германии?

Власти ФРГ планируют субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю.
Билеты на самолет станут дороже, на поезд - дешевле… Покупателям электрокаров будут доплачивать из бюджета… Цены на бензин и дизельное топливо вырастут, на электроэнергию - снизятся… Домовладельцы будут получать премию за утилизацию отопительных котлов на солярке…
Ожидается, что уже в пятницу, 20 сентября, правительство Германии одобрит эти и некоторые другие меры во имя защиты климата в дополнение к ранее принятым решениям - таким, как, например, отказ к 2038 году от угольных электростанций.
Как пересадить немецких автолюбителей на электрокары?
К 2030 году - согласно взятым на себя международным обязательствам - Германия должна сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с эмиссией 1990 года.
Во всех отраслях немецкого народного хозяйства выбросы СO2 сейчас ниже, чем 39 лет назад. Исключение составляет только одна сфера - транспортная. На ее долю приходится 160 миллионов тонн углекислого газа в год, из которых 60% - это автомобильные выхлопы. Чтобы достичь к 2030 году собственных климатических целей, Германии надо снизить эмиссию парниковых газов от работы транспорта до 95 миллионов тонн.
Немецкое правительство делает ставку на электромобили: в 2030 году, согласно его плану, по дорогам Германии должны ездить не менее семи миллионов чисто электрических и гибридных машин, а каждый второй городской автобус ходить на электрической тяге. Сейчас у немцев в эксплуатации находятся (данные за первое полугодие 2019 года) 31 059 электрокаров и 102 995 гибридных авто.
Дотации и налоговые скидки для владельцев электромашин в ФРГ
Чтобы скрасить немецким автолюбителям переход на электромобиль, государство будет доплачивать им в 2021 и 2022 годах по 4000 евро при покупке машины в пределах 30 000 евро, а после 2022 года - по 3000. Субсидии на покупку более дорогих машин будут значительно ниже. Таким образом правительство рассчитывает подстегнуть производство и продажу в первую очередь небольших экономичных электроавтомобилей.
Кроме того, вдвое сокращается ежегодный налог за пользование служебным автомобилем в личных целях - с 0,5 до 0,25 % его изначальной цены. До 8000 евро будут доплачивать из бюджета на приобретение электрических такси. А "заправляться" вся эта техника будет на электроавтозаправках, сеть которых в 2030 году должна быть такой, чтобы одновременно могли обсуживаться 10 миллионов электрокаров.
Полеты для немцев станут дороже
Дешевле должны стать поездки на поездах, а полеты на самолетах, наоборот, дороже. С этой целью правительство намерено уменьшить с 19 до 7% НДС на железнодорожные билеты и ввести специальные "штрафные" отчисления с авиационных билетов дешевле 50 евро. (Лоукостер Ryanair, например, сейчас предлагает билет на перелет из Берлина в Аликанте за 12,99 евро).
В результате авиабилеты на короткие расстояния, то есть рейсы внутри Германии, должны стать вдвое дороже, чем сейчас. Изменение ценовой структуры на авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки призвано побудить немцев хотя бы по стране ездить поездом, а не летать на самолете.
К тому же министерство транспорта обещает вложить миллиарды евро в модернизацию железнодорожной сети в Германии с тем, чтобы поезда, наконец, перестали опаздывать и могли ходить с меньшими, чем сейчас, интервалами.
Дизельный котел - в утиль!
По данным немецкого министерства экономики и энергетики, в настоящее время 35% конечной энергии расходуется на отопление жилых и административных зданий. Эмиссия СО2 при этом - примерно треть общего объема выбросов. И особенно высока она при использовании котлов, работающих на солярке (дизельном топливе). А такие отопительные системы установлены в 5,8 миллиона немецких домов. При этом четверть из котлов старше 25 лет.
Немецкий институт тепла и отопительной техники (IWO) указывает, что половина всех дизельных котлов уже сейчас может быть заменена на куда более экологичные газовые отопительные системы. Еще 510 000 можно подключить к централизованным системам теплоснабжения.
"Одна только эта мера позволила бы уменьшить ежегодные выбросы СО2 на 14 миллионов тонн в год", - подсчитал председатель Федерального объединения предприятий энергетики и водоснабжения (BDEW) Штефан Капферер (Stefan Kapferer). А если все дизельные котлы в Германии заменить на более экологичные, то выбросы СО2 уменьшились бы на 30 миллионов тонн.
Чтобы ускорить такой процесс технического переоснащения правительство Германии намерено ввести премию за утилизацию старых отопительных котлов, работающих на солярке.
Почем в Германии тонна СО2?
Этим, однако, финансовые стимулы сокращать выбросы СО2 не ограничиваются. Еще одна мера - установление конкретной и динамично растущей цены на эмиссию углекислого газа. Министр экологии ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) называла начальную цену в 20 евро за тонну. Зная, сколько СО2 уходит в атмосферу при производстве того или иного изделия, с него будет взиматься соответствующий налог, что, соответственно, сделает значительно дороже товары, оставляющие особенно большой углеродный след. Это, в частности, все виды топлива.
Значит, подорожает бензин и дизельное топливо, солярка для отопления домов. По подсчетам газеты Bild, только за счет этой меры цена на литр обычного 95-го бензина в Германии, который сейчас стоит 1,30-1,35 евро, поднимется на 57 центов. В качестве компенсации правительство обещает снизить или даже вовсе отменить налоги на электроэнергию, которые составляют более половины ее цены.
Одновременно правительство Германии собирается стимулировать покупку особенно энергосберегающей техники, будь то товары длительного пользования типа холодильников и стиральных машин, или применение энергосберегающих материалов при ремонте жилья. 20% таких расходов, но не более 10 000 евро, можно будет исключать из налогооблагаемой суммы доходов.
Как с биотопливом избежать дилеммы "еда или езда"
Министерство транспорта, наконец, собирается реанимировать программу финансовой поддержки производства биотоплива - бензина и солярки из растительного или животного сырья.
В свое время такие технологии вызвали острые споры: в условиях нерешенной в масштабах планеты проблемы голода, говорили критики, аморально использовать посевные площади и прочие сельскохозяйственные мощности для производства топлива, а не продуктов питания.
В министерстве транспорта такие аргументы учли. Субсидировать оно намерено только биотопливо из отбросов и отходов производства с тем, чтобы не возникала дилемма "еда или езда".
Одни предлагаемые меры в защиту климата станут довольно накладными для бюджета, например доплаты на покупку электрокаров. Другие, наоборот, повысят поступления в него - плата за эмиссию СО2. Но в целом баланс будет отрицательным. Эксперты исходят из того, что "климатический пакет" правительства будет стоить от 8 до 10 миллиардов евро в год.
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: