 Издатель ″Медиазоны″ Петр Верзилов пропал после взлома его квартиры | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после взлома его квартиры

Петр Верзилов пропал после того, как сообщил "Медиазоне", что неизвестные пытались проникнуть в его съемную квартиру. Очевидцы заявили о нескольких людях, взламывавших дверь.

Петр Верзилов на церемонии прощания с убитым в ЦАР журналистом Александром Расторгуевым

Издатель российского интернет-издания "Медиазона" и один из основателей арт-группы "Война" Петр Верзилов не выходит на связь. Утром в воскресенье, 21 июня, он сообщил "Медиазоне", что неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру, после чего исчез.

Соседи заявили "Медиазоне", что дверь взламывали около десяти человек, причем двое были в полицейской форме. Приехавший на место собственник квартиры не сразу смог открыть дверь. Внутри никого не было, видимые следы обыска отсутствовали.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:43

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России

Контекст

Петр Верзилов - между революцией и пиаром Pussy Riot

Как участник арт-группы "Война" Петр Верзилов стал рупором Pussy Riot. (24.08.2012)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция  

Верзилов: Убийство в ЦАР было спланировано и мы это докажем  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий историк о том, что его шокировало в статье Путина о войне  

Сотни хулиганов устроили беспорядки в центре Штутгарта  

Навальный ответил на предложение Плющенко поговорить "по-мужски"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно