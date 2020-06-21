Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после взлома его квартиры

Издатель российского интернет-издания "Медиазона" и один из основателей арт-группы "Война" Петр Верзилов не выходит на связь. Утром в воскресенье, 21 июня, он сообщил "Медиазоне", что неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру, после чего исчез.

Соседи заявили "Медиазоне", что дверь взламывали около десяти человек, причем двое были в полицейской форме. Приехавший на место собственник квартиры не сразу смог открыть дверь. Внутри никого не было, видимые следы обыска отсутствовали.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

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