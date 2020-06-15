 Издатель ″Ведомостей″ покидает свой пост | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2020

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Россия

Издатель "Ведомостей" покидает свой пост

Генеральный директор компании БНМ, издающей газету "Ведомости", Глеб Прозоров, написал заявление об увольнении. Он не хочет работать с новым главным редактором издания Андреем Шмаровым.

Ведомости и другие российские газеты

Глеб Прозоров, генеральный директор компании "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), являющейся издателем российской газеты "Ведомости" покидает свой пост в знак протеста против назначения на должность главного редактора этого издания Андрея Шмарова. Об этом редактор газеты Ксения Болецкая написала в своем Telegram-канале в понедельник, 22 июня. По ее словам, Прозоров "свято соблюдал правила - что между редакцией и коммерцией стена, что даже самые большие рекламодатели никак не могли влиять на наши тексты".

Новым гендиректором БНМ может стать Михаил Нелюбин, сейчас руководящий компанией "Саппорт", утверждает неназванный собеседник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

Об утверждении Андрея Шмарова на посту главного редактора "Ведомостей" стало известно 15 июня. Тогда же газета сообщила, что все 5 заместителей главного редактора уволились в знак протеста. Шмаров, исполняющий обязанности главреда с конца марта 2020 года, "неоднократно нарушил действующие в издании редакционные нормы и правила", говорилось в сообщении редакции. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность ситуацией в авторитетном издании, призвав российские власти не вмешиваться в редакционную политику "Ведомостей".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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