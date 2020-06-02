 Известный немецкий футболист Боатенг потрясен гибелью Флойда | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2020

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Германия

Известный немецкий футболист Боатенг потрясен гибелью Флойда

В интервью DW звезда футбольного клуба "Бавария" раскритиковал широко распространенный в США расизм. Боатенг призвал воспитывать в людях неприятие расизма с детства.

Жером Боатенг: Ни один ребенок в этом мире не рождается расистом

Жером Боатенг: "Ни один ребенок в этом мире не рождается расистом"

Знаменитый немецкий футболист Жером Боатенг (Jerome Boateng) заявил, что потрясен размахом протестов и беспорядков в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий белых полицейских. "Те картины, которые можно увидеть в социальных сетях, поистине жестоки. К сожалению, протесты теперь приобретают тяжелые формы", - сказал 31-летний игрок "Баварии" в интервью DW, обнародованном в четверг, 4 июня.

По словам Боатенга, дело Джорджа Флойда наглядно демонстрирует, насколько широко все еще распространен расизм в Америке и какую роль там играет расистки мотивированных полицейский контроль. "Я нахожу это очень печальным, поскольку я сам часто бываю в Америке и очень люблю эту страну и ее культуру. Но здесь нет ничего нового, это было всегда. Расизм есть везде, но в США он экстремален", - констатировал уроженец Берлина Боатенг, чей отец является выходцем из Ганы.

"Расизм есть и в Германии"

Жером Боатенг отметил, что расизм есть и в Германии. "В последние годы в Германии имели место нападения на иностранцев и иноверцев", - напомнил он. Защитник "Баварии" отметил, что в детстве у него тоже был опыт столкновения с расизмом, но он помнит и о том времени, когда он был на футбольном поле, и "никому не было дела до того, откуда ты и какая у тебя религия". "Германия, в принципе, открытая страна, где у меня было очень много позитивного опыта", - констатировал футболист.

По мнению Боатенга, начинать улучшать ситуацию в сфере неприятия расизма нужно с воспитания детей. "Ни один ребенок в этом мире не рождается расистом. Всегда все зависит от родителей и от того, что они передают своим детям. Самое худшее, что может случиться, это если с подобным опытом столкнутся мои дети. Важно прививать детям мысль о том, что расизм неправилен, и когда они видят, что кого-то оскорбляют, нужно вставать на его защиту и защищаться самому. Это нужно начинать со школы и являться неотъемлемой частью обучения. Только так мы сможем продвинуться вперед", - подчеркнул знаменитый футболист.

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    Автор: Марина Барановская


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