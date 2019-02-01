 Известные общественные деятели РФ требуют увековечить имя Немцова | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2019

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Россия

Известные общественные деятели РФ требуют увековечить имя Немцова

Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика.

Народный мемориал в память о Немцове на Большом Москворецком мосту (фото из архива)

Народный мемориал в память о Немцове на Большом Москворецком мосту (фото из архива)

Более 20 известных российских общественных деятелей потребовали от властей РФ и Москвы рассмотреть предложения по увековечиванию памяти Бориса Немцова. Речь идет, в частности, об установке мемориального знака на Большом Москворецком мосту, где был убит оппозиционный политик, говорится в открытом письме, опубликованном на сайте "Новой газеты" в пятницу, 1 февраля. Его авторы считают, что для устранения противоречий по этому вопросу следует создать общественно-государственную комиссию, ее первое заседание должно состояться до годовщины убийства Немцова 27 февраля.

Контекст

Мероприятия в память об оппозиционере Борисе Немцове прошли по всей России. Корреспонденты DW передают с места событий. (25.02.2018)

Лия Ахеджакова - замечательная актриса, борец за справедливость, человек с активной гражданской позицией. В интервью DW она рассказала о том, что, по ее мнению, происходит с россиянами. (17.03.2015)

Народный мемориал Немцову на Большом Москворецком мосту "при полном попустительстве" властей России и Москвы регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны "уже давно установленных общественностью лиц", отмечается в письме. В связи с этим авторы требуют принять срочные меры для обеспечению общественного порядка на месте убийства и наказания "давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB".

Письмо с аналогичными требованиями было отправлено московским властям год назад, но осталось без ответа, отмечают авторы, указывая на то, что память о Немцове волнует больше москвичей, чем память об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе и первом главе Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове, именами которых в Москве уже названы улицы.

Кто подписался под требованием увековечить память о Немцове

Убийство оппозиционера было политическим, а вина за то, что его заказчики до сих пор не названы и не привлечены к ответственности, лежит на действующей российской власти, уверены подписавшиеся под документом. Среди них - Лия Ахеджакова, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Вадим и Ирина Прохоровы, Андрей Нечаев, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Виктор Шендерович, Зоя Светова, Лев Пономарев.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не найдены. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

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  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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В Вашингтоне - площадь Немцова, а в Москве - улица Кадырова

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Открытое письмо с требование увековечить имя Бориса Немцова на сайте "Новой газеты"

Аудио- и видеофайлы по теме

В Вашингтоне - площадь Немцова, а в Москве - улица Кадырова  

Народный мемориал: как добровольцы сохраняют память о Борисе Немцове  

Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости  

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