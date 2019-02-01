Известные общественные деятели РФ требуют увековечить имя Немцова

Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика.
Более 20 известных российских общественных деятелей потребовали от властей РФ и Москвы рассмотреть предложения по увековечиванию памяти Бориса Немцова. Речь идет, в частности, об установке мемориального знака на Большом Москворецком мосту, где был убит оппозиционный политик, говорится в открытом письме, опубликованном на сайте "Новой газеты" в пятницу, 1 февраля. Его авторы считают, что для устранения противоречий по этому вопросу следует создать общественно-государственную комиссию, ее первое заседание должно состояться до годовщины убийства Немцова 27 февраля.
Народный мемориал Немцову на Большом Москворецком мосту "при полном попустительстве" властей России и Москвы регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны "уже давно установленных общественностью лиц", отмечается в письме. В связи с этим авторы требуют принять срочные меры для обеспечению общественного порядка на месте убийства и наказания "давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB".
Письмо с аналогичными требованиями было отправлено московским властям год назад, но осталось без ответа, отмечают авторы, указывая на то, что память о Немцове волнует больше москвичей, чем память об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе и первом главе Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове, именами которых в Москве уже названы улицы.
Кто подписался под требованием увековечить память о Немцове
Убийство оппозиционера было политическим, а вина за то, что его заказчики до сих пор не названы и не привлечены к ответственности, лежит на действующей российской власти, уверены подписавшиеся под документом. Среди них - Лия Ахеджакова, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Вадим и Ирина Прохоровы, Андрей Нечаев, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Виктор Шендерович, Зоя Светова, Лев Пономарев.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не найдены. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.
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