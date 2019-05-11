 Избирком Литвы огласил лидеров на президентских выборах | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2019

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Европа

Избирком Литвы огласил лидеров на президентских выборах

Явка на президентских выборах в Литве превысила 56 процентов. Лидируют кандидаты Науседа, Сквернялис и Шимоните.

Саулюс Сквернялис, Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа

Саулюс Сквернялис, Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа

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Согласно предварительным данным, на президентских выборах в Литве, прошедших в воскресенье, 12 мая, лидирует экономист Гитанас Науседа. Как сообщила вечером того же дня Главная избирательная комиссия, получив данные с 1098 участков из 1972, за экс-советника президента литовского SEB банка проголосовали 31,12 процента избирателей.

От него несколько отстает премьер-министр Саулюс Сквернялис (25,54%), на третьем месте - бывший министр финансов Ингрида Шимоните (23,29%). 

 

За пост президента Литвы боролись девять кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре выборов более 50 процентов голосов, то второй тур состоится через две недели. В него выйдут два кандидата, получившие больше всего голосов в первом туре.

Явка на первом туре выборов превысила 56 процентов.

Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.

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