Избирком Литвы назвал лидеров президентских выборов

Явка на президентских выборах в Литве превысила 56 процентов. Лидируют кандидаты Науседа, Сквернялис и Шимоните.
Согласно предварительным данным, на президентских выборах в Литве, прошедших в воскресенье, 12 мая, лидирует экономист Гитанас Науседа. Как сообщила вечером того же дня Главная избирательная комиссия, получив данные с 1098 участков из 1972, за экс-советника президента литовского SEB банка проголосовали 31,12 процента избирателей.
От него несколько отстает премьер-министр Саулюс Сквернялис (25,54%), на третьем месте - бывший министр финансов Ингрида Шимоните (23,29%).
За пост президента Литвы боролись девять кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре выборов более 50 процентов голосов, то второй тур состоится через две недели. В него выйдут два кандидата, получившие больше всего голосов в первом туре.
Явка на первом туре выборов превысила 56 процентов.
Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.
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