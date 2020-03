Избирательный штаб Трампа подал к CNN иск о клевете

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа, проводящий кампанию по его переизбранию на пост главы Белого дома в 2020 году, подал в пятницу, 6 марта, в окружной суд Атланты иск о клевете к телеканалу CNN. Как говорится на сайте штаба Трампа, его представители считают телеканал ответственным за намеренную публикацию утверждений, наносящих вред президентской кампании Трампа.

Конкретно в иске фигурирует статья, опубликованная 13 июня 2019 года и касающаяся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем. Автор этот статьи Ларри Ноубел предполагает, что избирательный штаб Трампа "оценил возможные риски и преимущества от поддержки России в ходе избирательной кампании 2020 года и решил не отказываться от этой опции".

По мнению истцов, телеканал CNN в момент публикации материала знал о том, что эта информация "является на сто процентов ложью", однако все же опубликовал ее с целью нанести вред предвыборной кампании Трампа, введя в заблуждение читателей.

Иски Дональда Трампа против СМИ

Как говорится на сайте избирательного штаба Трампа, 25 февраля его представители обратились к CNN с требованием отозвать заведомо ложные утверждения и извиниться за них, однако телеканал отказался это сделать. После этого и был подан иск, сумма которого, по данным информагентства Reuters, измеряется миллионами долларов.

Ранее представители избирательного штаба Дональда Трампа уже подавали аналогичные иски к газетам The New York Times и The Washington Post. Как отмечает информагентство dpa, хотя Трамп довольно резко публично отзывается о критикующих его СМИ, правовые шаги против них до названных случаев не предпринимались.

