Избиратели в Гессене могут отправить канцлера Меркель в нокаут

Выборы в Баварии 14 октября пошатнули позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Крупные потери понесли две из трех партий ее правящей коалиции: Христианско-социальный союз (ХСС), формирующий единый консервативный партийный блок с Христианско-демократическим союзом (ХДС), и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

В ближайшее воскресенье, 28 октября, предстоят выборы еще в одной федеральной земле - Гессене. После баварского нокдауна итоги этого голосования могут стать для канцлера нокаутом.

Возможен ли в Гессене аналог берлинской коалиции?

Гессеном правит коалиция консерваторов с партией "Союз 90"/"зеленые". Премьер-министр - верный и абсолютно лояльный канцлеру Фолькер Буффье (Volker Bouffier). Соцопросы не сулят его правительству ничего хорошего.

С более чем 38 процентов на выборах 2013 года ХДС в Гессене рискует опуститься до 26 процентов. Партнер консерваторов, правда, на подъеме. Рейтинг "зеленых" по сравнению с итогами выборов пятилетней давности вырос почти вдвое. Но в сумме этим двум партиям социологи предсказывают утрату большинства в земельном парламенте, а значит, и возможности править в Гессене дальше в прежнем составе.

Оптимальным для канцлера и ее правительства стал бы такой результат выборов 28 октября, который позволил бы и в Гессене сформировать аналог берлинской коалиции - консерваторы и социал-демократы. В таком случае и Меркель, и СДПГ могли бы трактовать итоги голосования в свою пользу. Первая - потому, что ее единомышленник остался у власти, а социал-демократы - потому, что сумели перейти из оппозиции в правительство.

Фолькер Буффье - близкий соратник канцлера

Однако предвыборные опросы в Гессене фиксируют снижение и рейтинга социал-демократов. В Баварии они вообще заняли только пятое место, не набрав и десяти процентов, в Гессене - после почти 31 процента в 2013 году - их теперь готова поддержать только пятая часть избирателей. Не исключено, что второе место они уступят "зеленым".

Это означает, что у консервативного премьер-министра не будет возможности сформировать в Гессене аналог берлинской коалиции, заменив "зеленых" на социал-демократов. Двухпартийного правительства в Гессене вообще, скорее всего, по итогам выборов 28 октября больше не будет. Чтобы иметь большинство в ландтаге, правящая коалиция должна состоять как минимум из трех партий. И вот тут возможны разные варианты.

Изъян варианта региональной "Ямайки"

Фолькер Буффье - человек, беспрекословно поддерживающий линию канцлера, - имеет шанс остаться у власти, если кроме "зеленых" войти в его коалицию согласятся и либералы. Такой тройственный союз, получивший по политическим цветам партий название "Ямайка", Ангела Меркель пыталась сформировать и на федеральном уровне после выборов в сентябре 2017 года, но потерпела неудачу. Если получится в Гессене, это укрепит и позиции главы центрального правительства. Но, скорее всего, ненадолго.

Ангела Меркель после провала переговоров по созданию "Ямайки"

При таком варианте в Гессене в оппозиции остаются социал-демократы. А на фоне катастрофического снижения их рейтинга по всей Германии, грозящего полной маргинализацией этой старейшей немецкой партии, СДПГ непременно нужен хоть какой-нибудь успех.

Если его не будет, рядовые партийцы, весьма вероятно, поднимут восстание и потребуют от своих лидеров расторгнуть правительственный союз с Меркель, "задушившей" их, дескать, в своих объятиях. Итогом стал бы развал правительства.

Решающая роль гессенских "зеленых"

Но у социал-демократов все-таки есть шанс преподнести даже скромные 20 процентов на выборах в Гессене как свой успех. Это случится, если им удастся сформировать в Гессене тройственную коалицию парламентского большинства с теми же "зелеными", которые прежде считались естественными союзниками СДПГ, и посткоммунистами из Левой партии.

Кроссовки, в которых Йошка Фишер принимал присягу в 1985 году, теперь выставлены в музее

По опросам, такая коалиция имела бы примерно столько же мест в ландтаге, сколько и "Ямайка": пусть минимальное, но большинство. В такой ситуации решающая роль достается "зеленым". С кем они захотят править впредь - с консерваторами и либералами или с социал-демократами и посткоммунистами?

Следует напомнить, что Гессен стал первой федеральной землей, где еще в 1985 году была сформирована первая коалиция социал-демократов с "зелеными". Тогда в ландтаге их представлял Йошка Фишер (Joschka Fischer), из фрондерства принимавший присягу без галстука и в кроссовках.

Сын йеменца - самый популярный политик в Гессене

Решение, которое предстоит принять "зеленым", во многом будет зависеть от того, какая из двух партий - они или социал-демократы - наберет на выборах больше голосов. Если "зеленые" обойдут СДПГ, то получат право возглавить правительство. Таким образом, в Германии появился бы уже второй земельный премьер-министр (после Баден-Вюртемберга), представляющий партию, которая сделала борьбу за защиту окружающей среды основой своей идеологии.

Тарек Аль-Вазир - самый популярный политик в Гессене

Им стал бы Тарек Аль-Вазир (Tarek Al-Wasir), занимающий сейчас пост министра экономики, энергетики и транспорта в правительстве Буффье. Он - сын немки и гражданина Йемена Мохаммеда Аль-Вазира, имеет гражданство обеих стран. Родился в Германии, но несколько лет жил у отца в Сане.

В Гессене у Тарека Аль-Вазира (он женат, двое детей) самый высокий персональный рейтинг, в 2014 году его избрали в Германии "политиком года". На посту премьер-министра Аль-Вазира хотели бы видеть 40 процентов местных избирателей.

Отставка Меркель не равнозначна перевыборам

Отстранение от власти консервативного премьер-министра и формирование нового трехпартийного правительства Гессена с участием "зеленых", социал-демократов и посткоммунистов стало бы тяжелым, возможно, роковым ударом для канцлера Ангелы Меркель.

Ее правительственную коалицию уже и сейчас можно только с натяжкой называть, как это принято в Германии, "большой". Если на выборах 2017 года входящие в нее две консервативные и одна социал-демократическая партия еще имели в сумме 53,5 процента, то сейчас - по опросам - не имеют и 40.

Ответственность за такую утрату доверия избирателей в Германии, в том числе сами консерваторы, возлагают на Меркель. В такой ситуации ей будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря. Для нее же посты председателя ХДС и канцлера представляются неразделимыми.

Значит, отставка, а затем досрочные выборы? Не обязательно. Немецкие либералы, осенью прошлого года отказавшиеся продолжать переговоры о "Ямайке", дают понять, что готовы вернуться к этому проекту, если в нем не будет участвовать Ангела Меркель.

А для этого вовсе не обязательно проводить перевыборы. Достаточно найти кандидата в канцлеры, которого поддержали бы консерваторы, "зеленые" и либералы из числа депутатов действующего созыва бундестага.

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