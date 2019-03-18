Идя на демонстрацию, немецкие ученики боятся вовсе не полиции

Школьники в Германии ходят на демонстрации редко. Но ходят - например, в минувшую пятницу, когда на улицы вышли десятки тысяч подростков. Не все в Германии считают это хорошей идеей.
Школьники в Германии заставили говорить о себе: десятки тысяч подростков 15 марта вышли на акции протеста в двух с лишним сотнях немецких городов. Немецкие подростки таким образом поддержали всемирную забастовку в защиту климата.
Организаторы, например, в Кельне не ожидали такого наплыва, возникли задержки с транспортом в центре города, хотя серьезных проблем не возникло. Дело в том, что обычно школьники в Германии протестуют редко, и многие даже не рассматривают такой возможности для выражения своего мнения. Большинство из них не выходит на акции протеста не из страха, а от незнания. Неспроста информационная брошюра совета учеников земли Саксония начинается со слов "А я могу пойти на демонстрацию?". "Да, вы тоже можете участвовать в демонстрациях!", - приободряет текст брошюры.
Демонстрация - да, но не во время уроков
С самим правом на демонстрацию все однозначно: оно гарантируется основным законом всем, естественно, включая и тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Поиски DW в архивах показали: с момента студенческих и школьных беспорядков 1968 года прецедента, чтобы это конституционное право нарушалось, в Германии, похоже-то, и не было.
Куда сложнее ситуация с соблюдением этого права становится в случае, если демонстрация приходится на время уроков. Обязанность учиться в иерархии прав и обязанностей стоит выше права на демонстрации. Последний раз этот вопрос возникал на конференции министров культуры федеральных земель ФРГ в 1973 году, и тогда собравшиеся пришли к выводу, что "участие школьников в демонстрациях не оправдывает отсутствия на занятиях или других помех в обучении". Консенсус по этому поводу с тех пор в Германии сложился, и не слышно призывов его менять.
Задержание студентов и школьников во время демонстраций за улучшение качества обучения в 2009 году в Гиссене
В итоге, школьники имеют право участвовать в демонстрациях и митингах, но, главное, - не во время школьных занятий. Впрочем, несмотря на общий запрет, все равно можно попросить руководство школы или гимназии сделать исключение. Только сделать это необходимо заранее и в письменной форме. Какие основания для прогула директор может счесть уважительными? Адвокаты немецкой страховой компании Ergo считают, что неплохие шансы есть, например, в случае, если ученики хотят протестовать против закрытия собственной школы.
Исключения из правил и штрафы: маленькие и очень большие
Руководство школы, рассматривая просьбу об участии в демонстрации, примет к сведению, как много уроков пропустит демонстрант и какова его успеваемость. Хуже шансы получить право на пропуск уроков, если протест помешает другим ученикам, пришла к выводу компания Ergo. Тут важно самим соблюдать соразмерность, как рекомендует совет учеников Саксонии: не стоит собираться на демонстрацию, если скоро предстоит контрольная работа или важный тест.
Демонстрация в защиту учителя-гомосексуала в гимназии города Боркен - фото с сайта учебного заведения
Но, к примеру, никто не помешал ученикам протестовать во время перерыва между занятиями, как это сделали в конце сентября ученики гимназии в городе Боркен недалеко от границы с Нидерландами. Они выступили в поддержку учителя, которого не приняли в это католическое учебное заведение из-за его планов заключить официальный брак с мужчиной.
Но если ученики решат, что право на демонстрации дает им основания пропустить, например, латынь или физику без всякого предупреждения, то их ждут неприятности. За пропуск контрольной учитель спокойно поставит "единицу" (в Германии это "шесть") и будет поддержан руководством школы. Неприятности могут ждать и родителей. Опять же, не со стороны полиции, а со стороны местных властей. За прогулы грозят штрафы. Причем от города к городу они сильно разнятся: от 5 евро в Эрфурте до 200 евро в Гамбурге: заметим, за один день пропуска.
Полиция: наша задача - защитить демонстрацию
Что же касается полиции, то с ней у школьников проблемы на демонстрациях возникают крайне редко. Как сказал DW представитель полиции Кельна Вольфганг Бальдес (Wolfgang Baldes), полиция, получив уведомление о проведении демонстрации, заботится прежде всего о безопасности ее участников. Пятничные протесты в Кельне, на которых собрались около 10 тысяч человек, сопровождали всего 50 сотрудников полиции.
Сталкиваться с грубым обращением правоохранительных органов подросткам практически не приходится. В самой густонаселенной земле Германии, Северном Рейне - Вестфалии, задержания малолетних демонстрантов, как DW рассказали в полиции, произошли в последний раз в 2009-2010 годах. Чисто теоретически, если акция протеста выходит из-под контроля, то нарушителей порядка, согласно закону, полицейские могут задержать.
Молодых людей, которым не исполнилось 14 лет, передают родителям, а об инциденте сообщают в ведомство по делам молодежи. А вот на тех, кому старше 14, но нет 18, могут и завести дело - в зависимости от правонарушения. Но, как сказали в полиции, к малолетним в целом "применяемые меры ограничены" по сравнению с правилами, действующими по отношению к совершеннолетним правонарушителям.
Политики критикуют учеников, население поддерживает
Массовые протесты школьников в минувшую пятницу тем временем разделили общество в Германии. Многие, прежде всего консервативные, политики выступили с критикой недавних демонстраций - по той причине, что школьники пропускают занятия. "Выглядело бы убедительнее, если бы они это делали не во время уроков", - заявила, например, председатель партии христианских демократов (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Крамп-Карренбауэр, сама мать троих детей, утверждает, что не стала бы писать в школу извинительную записку за пропуск занятий своими отпрысками.
А вот население учеников поддерживает: по данным опросов, две трети немцев одобряют участие школьников в протестах в защиту климата даже несмотря на то, что они прогуливают уроки. И только треть опрошенных - против.
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