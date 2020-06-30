Идеальный газон по-немецки: работа над ошибками

Тяга горожан к сочному газону, украшающему не только городские парки, но и собственный участок перед домом или на даче, в Германии наблюдается с 60-х годов минувшего столетия, рассказывает профессор Высшей школы Гайсенхайма (Hochschule Geisenheim University - HGU) Мартин Бокш (Martin Bocksch), шутливо прозванный студентами "профессором газонных наук". Вот уже почти тридцать лет он занимается своей любимой темой - газонами. Своим богатым опытом, новыми идеями и новейшими достижениями в этой области он, разумеется, делится со студентами, а также консультирует всех, кто намерен претворить в жизнь мечту об идеально-зеленом газоне. С подобной миссией агробиолог Мартин Бокш не так давно побывал в Волгограде, отметив, что и в России интерес к такого рода озеленению, как городских участков, так и частных, приусадебных наделов, растет.

Газон - посевной или рулонный?

"Безукоризненно подстриженный газон - признак благосостояния, ведь всю необходимую для еды зелень уже давно можно купить в супермаркете за углом, выращивать ее в собственном огороде больше нет необходимости", - поясняет профессор Мартин Бокш в интервью DW. Вместо трудовых будней в саду, на собственной полянке можно устроить себе настоящий отдых - позагорать, поиграть с детьми. Растущей популярностью, по словам Мартина Бокша, пользуется уже готовый к укладке, так называемый рулонный (поскольку для транспортировки снятый слой дерна сворачивается в рулоны) газон. Такой вид газона уже через пару недель готов к эксплуатации и призван радовать окружающих своей сочной зеленью ближайшие 20-30 лет, а то и дольше, поясняет эксперт.

Мартин Бокш знает о газоне всё

"И это вполне реально, если придерживаться "золотых правил" ухода за газоном", - обнадеживает член Ассоциации производителей рулонного газона Германии (Deutscher Rollrasenverband - DRV), профессор Бокш. Если решено разбить посевной газон (он гораздо дешевле рулонного) нужно, во-первых, выбрать правильные семена. Лучше использовать готовую смесь, в Германии она состоит из таких трав, как плевел многолетний, мятлик луговой и овсяница красная. Мятлик приземистый пригоден для затененных участков, а овсяница тростниковая выдерживает даже засушливые периоды. Во-вторых, следует набраться терпения: ходить по нему можно будет через 4-6 недель.

Но главное - засеяв или уложив готовый газон, его нужно усердно поливать. Рулонный газон - обильно, в течение 2-3 недель, лучше вечером. Орошать посевной газон приходится еще чаще: в солнечные дни дважды-трижды в день. И, в-третьих, важно дать траве подрасти (до 10 см), прежде чем косить ее в первый раз.

Газоноведение - наука тонкая

Одной из главных ошибок чрезмерно рьяных садоводов Мартин Бокш считает преждевременную вертикуляцию газона. "Весной эту процедуру следует проводить лишь после четвертой-пятой стрижки газона, и делать это не слишком глубоко - поверхность должна оставаться зеленой!"- предупреждает эксперт. Начинать (как и заканчивать!) садовый сезон лучше со скарификации (вычесывания граблями), аэрации (прокалывания шипами) газона, удаления веток, листвы и разравнивания земляных "следов" активности кротов, дождевых червей и птиц.

Газон - что живой организм, которому требуется полноценное питание: оптимальный вариант - комплексные удобрения, составленные из необходимых элементов. Азотные удобрения (для роста) и магний (он важен для образования хлорофилла) - залог зеленой листвы (особенно весной), фосфор помогает росту корней, а калий - впитывать влагу (что особо важно в холодное время года). "Золотое правило" профессора Бокша гласит: "5 х 5" - по 5 граммов каждого компонента удобрений на квадратный метр газона пять раз в году. Летом рекомендуется мульчировать газон скошенной травой, но на зиму этого делать не стоит, предупреждает эксперт.

Высота травы при стрижке газона зависит от его предназначения. Наиболее широко распространен "дачный" газон, выдерживающий детский топот и семейные пикники. Высота травы такого газона - не ниже 4-5 см, на футбольном поле она - около трех сантиметров, трава же чисто декоративного газона не выше двух. "В жару траву лучше оставлять более высокой, в остальное время можно придерживаться "правила одной трети" - то есть стричь траву не раньше, чем она вырастет на треть", - советует Мартин Бокш. Регулярная стрижка газона газонокосилкой любого типа помогает траве расти здоровой и ярко-зеленой, подчеркивает он.

Высота травы такого газона - не ниже 4-5 см, на футбольном поле она - около трех сантиметров, трава же чисто декоративного газона не выше двух

Если же трава теряет блеск, приобретая серовато-синий оттенок, ей явно не хватает влаги. Поверхностный полив газона в таком случае не поможет, поливать нужно до тех пор, пока почва не увлажнится минимум на 15 см. И делать это лучше вечером или ночью, влага в это время суток распространяется более равномерно.

Сорняки и прочие вредители

Недостаток света, удобрений, слишком короткая стрижка или длительная засуха затрудняют рост травы, "прокладывая" путь сорнякам. Мох, например, появляется там, где много тени, слишком утрамбованная поверхность, чрезмерное обилие влаги или нерегулярный покос травы. После обработки гербицидами (что не всегда целесообразно) мох можно попробовать вычесать граблями. Но нередко эти участки газона приходится заменять или засеивать заново. То же самое приходится делать и с другой напастью - снежной плесенью (тифулез), которая появляется чаще всего в пору золотой осени и холодной утренней росы.

Распространенные сорняки - одуванчики, подорожник, маргаритки, пастушью сумку или чертополох - удаляют, как правило, вручную, желательно до цветения растений. Лучший же метод избежать появления и размножения сорняков, это регулярный уход за газоном (стрижка, полив, удобрение). А если они все же появляются, выяснить причину и устранить ее, рекомендует эксперт по газонам. Кроме того, зеленому ковру обязательно нужна нагрузка: по газону нужно ходить, бегать, прыгать, и чем чаще - тем лучше, уверяет Мартин Бокш. Так и кроты будут досаждать гораздо реже.

Последние годы выдались на редкость засушливыми, не исключено, что в недалеком будущем на наших газонах будет расти более устойчивая к подобным стрессовым ситуациям трава. "В 2003 году в городском парке Гайсхайма я неожиданно обнаружил тропическую иностранку, нетипичную для европейских газонов: там зеленела так называемая бермудская трава (свинорой пальчатый или пальчатник) - засухоустойчивая (но и морозоустойчивая) трава, она выживает там, где другие виды не выдерживают", - вспоминает профессор Бокш. Но есть у стойкой травы и оптический недостаток: при низких температурах она впадает "в спячку", сменяя зеленый цвет на неприглядный бурый.

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