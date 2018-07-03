 ИГ советует джихадистам покинуть Сирию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2018

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Мир

ИГ советует джихадистам покинуть Сирию

Террористическая организация "Исламское государство" советует иностранцам, воюющим за нее в Сирии, возвращаться домой. Им рекомендуют не иметь при себе поддельных документов, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.

Джихадист в Сирии

Террористическая организация "Исламское государство" готовит своих сторонников к тому, что им вскоре придется покинуть Сирию. Немецкие органы безопасности обнаружили в интернете страницу, которая создана специально для иностранцев, воюющих за ИГ, сообщил в среду, 4 июля, еженедельник Der Spiegel. Согласно ИГ, эта страница открыта "в помощь переселенцам" и призвана "защитить их от слухов врага".

Контекст

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

На разных языках, в том числе немецком, иностранцам, которые возвращаются из Сирии в Европу, советуют не использовать поддельные документы. Вместо этого им рекомендуют иметь при себе настоящие паспорта, принадлежащие другим людям, или же въезжать в Европу без документов. Им также советуют избегать разговоров об "Исламском государстве" с незнакомыми людьми.

В немецких спецслужбах считают, что сторонники ИГ "оценивают реальную обстановку в Сирии как критическую". По их данным, все больше джихадистов покидают регион.

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    Храм Баал-Шамина до разрушения боевиками "Исламского государства".

    Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь


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