ИГ советует джихадистам покинуть Сирию

Террористическая организация "Исламское государство" готовит своих сторонников к тому, что им вскоре придется покинуть Сирию. Немецкие органы безопасности обнаружили в интернете страницу, которая создана специально для иностранцев, воюющих за ИГ, сообщил в среду, 4 июля, еженедельник Der Spiegel. Согласно ИГ, эта страница открыта "в помощь переселенцам" и призвана "защитить их от слухов врага".

На разных языках, в том числе немецком, иностранцам, которые возвращаются из Сирии в Европу, советуют не использовать поддельные документы. Вместо этого им рекомендуют иметь при себе настоящие паспорта, принадлежащие другим людям, или же въезжать в Европу без документов. Им также советуют избегать разговоров об "Исламском государстве" с незнакомыми людьми.

В немецких спецслужбах считают, что сторонники ИГ "оценивают реальную обстановку в Сирии как критическую". По их данным, все больше джихадистов покидают регион.

Смотрите также:

Что осталось от Пальмиры? Улица колонн в Пальмире до разрушения боевиками "Исламского государства".

Что осталось от Пальмиры? Арка ворот в Пальмире. Рисунок Луи-Франсуа Касса, 1785

Что осталось от Пальмиры? Храм Солнца в Пальмире до разрушения боевиками "Исламского государства".

Что осталось от Пальмиры? Амфитеатр в Пальмире до разрушения боевиками "Исламского государства".

Что осталось от Пальмиры? Гробница Ямблиха, ниша фасада. Рисунок Луи-Франсуа Касса, 1785

Что осталось от Пальмиры? Гробница Ямблиха. Внутреннее убранство. Рисунок Луи-Франсуа Касса, 1785

Что осталось от Пальмиры? Арка ворот, продольное сечение. Рисунок Луи-Франсуа Касса, 1785

Что осталось от Пальмиры? Храм Бэла, северный фасад. Рисунок Луи-Франсуа Касса, 1785

Что осталось от Пальмиры? Храм Баал-Шамина до разрушения боевиками "Исламского государства". Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь

