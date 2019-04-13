"Игра престолов" не обошлась без немцев

Стартует восьмой, последний сезон "Игры престолов". Кто из немецких актеров, композиторов и дизайнеров участвовал в съемках одного из самых популярных сериалов современности?
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Сериал "Игра престолов" завоевал 38 премию "Эмми". Это рекорд за всю почти 70-летнюю историю американской телевизионной премии. (19.09.2016)
Премьера нового сезона "Игры престолов" - хороший повод поговорить о сериалах. В чем секрет их популярности? Почему они стали своеобразным наркотиком?
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