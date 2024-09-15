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Игорь Бурдыга

Игорь Бурдыга - корреспондент Deutsche Welle в Украине.

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Игорь Бурдыга: избранные публикации

Флаг с надписью "Артек" на закрытии мероприятия в детском лагере в июле 2024 года

Отдых под санкциями? Как дети из ЕС оказались в "Артеке"

Кто организовал отдых детей из Германии на аннексированном РФ полуострове и грозят ли за эту поездку санкции ЕС - у DW.
Конфликты7 декабря 2024 г.
Телевышка в Киеве

Вечный телемарафон: зачем Киев тратит сотни миллионов

Правительство Украины расходует на телемарафон все больше, а пользы от него все меньше. Как используются эти деньги?
СМИ29 октября 2024 г.
Здание детской больницы "Охматдет" после попадания в него российской ракеты (12 июля 2024 года)

Почему в Киеве не смогли восстановить "Охматдет" до зимы?

DW о конфликте вокруг средств, собранных на ремонт киевской детской больницы "Охматдет", разрушенной российской ракетой.
Конфликты11 октября 2024 г.
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Игорь Бурдыга: другие публикации

Украинская журналистка Виктория Рощина

Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Украинская разведка подтвердила информацию о смерти журналистки Виктории Рощиной, которую удерживали в России.
Конфликты10 октября 2024 г.
Украинский военнослужащий, вернувшийся из российского плена

ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам

ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам

Издевательства над украинскими военными в плену носят системный характер, отмечается в докладе миссии ООН.
Политика1 октября 2024 г.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина

СБУ обвиняет Набиуллину в содействии вооруженной агрессии РФ

СБУ обвиняет Набиуллину в содействии вооруженной агрессии РФ

Официальное подозрение в Украине Эльвире Набиуллиной могут использовать для конфискации зарубежных активов РФ.
Конфликты27 сентября 2024 г.
Угледар, март 2024 года

Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

Армия РФ окружает и разрушает Угледар на юго-западе Донбасса. Как это повлияет в целом на ход войны?
Конфликты26 сентября 2024 г.
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Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?

Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?

Как обучают новобранцев в армии Украины, когда РФ наступает, а ВСУ требуется подкрепление? Репортаж DW из-под Покровска.
Конфликты18 сентября 2024 г.06:26 мин.
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Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай

Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай

Фермеры под Покровском и Краматорском собирают урожай, игнорируя наступления армии России в Донбассе. Репортаж DW
15 сентября 2024 г.05:58 мин.
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