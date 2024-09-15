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Игорь Бурдыга
Игорь Бурдыга - корреспондент Deutsche Welle в Украине.
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Игорь Бурдыга: избранные публикации
Отдых под санкциями? Как дети из ЕС оказались в "Артеке"
Кто организовал отдых детей из Германии на аннексированном РФ полуострове и грозят ли за эту поездку санкции ЕС - у DW.
Конфликты
07.12.2024
7 декабря 2024 г.
Вечный телемарафон: зачем Киев тратит сотни миллионов
Правительство Украины расходует на телемарафон все больше, а пользы от него все меньше. Как используются эти деньги?
СМИ
29.10.2024
29 октября 2024 г.
Почему в Киеве не смогли восстановить "Охматдет" до зимы?
DW о конфликте вокруг средств, собранных на ремонт киевской детской больницы "Охматдет", разрушенной российской ракетой.
Конфликты
11.10.2024
11 октября 2024 г.
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Игорь Бурдыга: другие публикации
Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену
Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену
Украинская разведка подтвердила информацию о смерти журналистки Виктории Рощиной, которую удерживали в России.
Конфликты
10.10.2024
10 октября 2024 г.
ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам
ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам
Издевательства над украинскими военными в плену носят системный характер, отмечается в докладе миссии ООН.
Политика
01.10.2024
1 октября 2024 г.
СБУ обвиняет Набиуллину в содействии вооруженной агрессии РФ
СБУ обвиняет Набиуллину в содействии вооруженной агрессии РФ
Официальное подозрение в Украине Эльвире Набиуллиной могут использовать для конфискации зарубежных активов РФ.
Конфликты
27.09.2024
27 сентября 2024 г.
Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе
Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе
Армия РФ окружает и разрушает Угледар на юго-западе Донбасса. Как это повлияет в целом на ход войны?
Конфликты
26.09.2024
26 сентября 2024 г.
Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?
Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?
Как обучают новобранцев в армии Украины, когда РФ наступает, а ВСУ требуется подкрепление? Репортаж DW из-под Покровска.
Конфликты
18.09.2024
18 сентября 2024 г.
06:26 мин.
Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай
Наступление на Покровск: бои рядом, фермеры собирают урожай
Фермеры под Покровском и Краматорском собирают урожай, игнорируя наступления армии России в Донбассе. Репортаж DW
15.09.2024
15 сентября 2024 г.
05:58 мин.
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