Комментарий: Марина Овсянникова - гостья из будущего России

Россияне будут готовы слышать правду о войне в Украине, когда их жизнь изменится так, что даже госпропаганда будет бессильна. Проблемы в экономике и гробы из Украины это ускорят, пишет Иван Преображенский.