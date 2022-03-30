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Российский политолог Иван Преображенский специально для DW.
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Переговоры в Стамбуле могут не привести к соглашению. Но параметры возможного договора, которые озвучиваются, заставляются задуматься о цене этой незаконченной войны уже сейчас, считает Иван Преображенский.
Россияне будут готовы слышать правду о войне в Украине, когда их жизнь изменится так, что даже госпропаганда будет бессильна. Проблемы в экономике и гробы из Украины это ускорят, пишет Иван Преображенский.
Российские власти боятся и подавляют антивоенные митинги предельно жестко. Кремль уверен, что сдержит ситуацию. Но важна готовность протестующих, считает Иван Преображенский.
Война против Украины - это удар по памяти о победе Советского Союза во Второй мировой. Россия получила новое будущее, и оно - не прекрасно, считает Иван Преображенский.
Никто не знает, остановится ли Россия на простом признании донбасских марионеточных республик. Кремль вновь оставляет открытыми все варианты, констатирует Иван Преображенский.
Признание "ДНР и "ЛНР" может потребовать войны целиком за Донецкую и Луганскую области. Это новая переговорная позиция Кремля - на случай отказа Киева от минских соглашений, считает Иван Преображенский.
Армия Беларуси на наших глазах превращается в ЧВК Лукашенко на службе и содержании России. Такова плата за карт-бланш Кремля на действия белорусского правителя внутри страны, считает Иван Преображенский.
Ингушско-чеченское противостояние не затихает. Москва встала на сторону Кадырова, пересажала ингушских старейшин6 но при этом продолжает терять рычаги управления ситуацией, считает Иван Преображенский.
Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж. Это следует из заявлений и действий руководства РФ после 10 января, считает Иван Преображенский.
Власти Казахстана всегда держались в стороне от агрессивной внешней политики РФ. Теперь помощь от ОДКБ будет стоить Токаеву недешево. О чем его взамен мог попросить Кремль, рассуждает Иван Преображенский.
В своей борьбе за Украину Кремль забыл, что вокруг России есть и другие страны, не входящие в военные союзы. Дипломатия РФ при Путине стала похожа на слона в посудной лавке, сокрушается Иван Преображенский.
"Мемориал" - хранитель прав человека оказался лишним элементом в РФ, где запрещают память о репрессиях и негосударственную правозащиту, считает Иван Преображенский.
В Праге приступило к работе новое правоцентристское правительство Петра Фиалы. По отношению к России оно будет проводить иной курс, чем представители прежних пророссийских властей Чехии, уверен Иван Преображенский.
Старейшая правозащитная организация России обречена на закрытие. Упоминание президентом Путиным террористов и нацистов в связи с делом "Мемориала" равносильно приговору, уверен Иван Преображенский.
Стендаперы, блогеры и прочие ютуберы ошибочно считали, что высокие доходы и популярность дают им независимость. Теперь многие из них вынуждены бежать из России, указывает Иван Преображенский.
Российские власти не должны забывать, что колесо истории иногда резко поворачивается. И только системная память о прошлых и сегодняшних репрессиях может защитить от новых, напоминает Иван Преображенский.
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