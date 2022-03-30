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Иван Преображенский

Российский политолог Иван Преображенский специально для DW.

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Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине

Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине 30.03.2022

Переговоры в Стамбуле могут не привести к соглашению. Но параметры возможного договора, которые озвучиваются, заставляются задуматься о цене этой незаконченной войны уже сейчас, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Марина Овсянникова - гостья из будущего России

Комментарий: Марина Овсянникова - гостья из будущего России 16.03.2022

Россияне будут готовы слышать правду о войне в Украине, когда их жизнь изменится так, что даже госпропаганда будет бессильна. Проблемы в экономике и гробы из Украины это ускорят, пишет Иван Преображенский.
Комментарий: Антивоенные митинги в РФ - протест последней надежды

Комментарий: Антивоенные митинги в РФ - протест последней надежды 08.03.2022

Российские власти боятся и подавляют антивоенные митинги предельно жестко. Кремль уверен, что сдержит ситуацию. Но важна готовность протестующих, считает Иван Преображенский.

Комментарий: В Украине Путин лишил себя Великой Победы

Комментарий: В Украине Путин лишил себя "Великой Победы" 02.03.2022

Война против Украины - это удар по памяти о победе Советского Союза во Второй мировой. Россия получила новое будущее, и оно - не прекрасно, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Мы увидим еще не один сезон донбасской рапсодии Путина

Комментарий: Мы увидим еще не один сезон "донбасской рапсодии" Путина 22.02.2022

Никто не знает, остановится ли Россия на простом признании донбасских марионеточных республик. Кремль вновь оставляет открытыми все варианты, констатирует Иван Преображенский.
Комментарий: Признание ДНР и ЛНР - козырь в рукаве Путина

Комментарий: Признание "ДНР и "ЛНР" - козырь в рукаве Путина 15.02.2022

Признание "ДНР и "ЛНР" может потребовать войны целиком за Донецкую и Луганскую области. Это новая переговорная позиция Кремля - на случай отказа Киева от минских соглашений, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Союзная уловка - 22, или Лукашенко - новый пехотинец Путина?

Комментарий: "Союзная уловка - 22", или Лукашенко - новый пехотинец Путина? 10.02.2022

Армия Беларуси на наших глазах превращается в ЧВК Лукашенко на службе и содержании России. Такова плата за карт-бланш Кремля на действия белорусского правителя внутри страны, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Хотите под Кадырова - или чтобы вам отрезали головы?

Комментарий: Хотите под Кадырова - или чтобы вам отрезали головы? 02.02.2022

Ингушско-чеченское противостояние не затихает. Москва встала на сторону Кадырова, пересажала ингушских старейшин6 но при этом продолжает терять рычаги управления ситуацией, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Переговоры с НАТО, США, ОБСЕ - кремлевская операция прикрытия

Комментарий: Переговоры с НАТО, США, ОБСЕ - кремлевская операция прикрытия 14.01.2022

Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж. Это следует из заявлений и действий руководства РФ после 10 января, считает Иван Преображенский.
Комментарий: Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Комментарий: Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь 07.01.2022

Власти Казахстана всегда держались в стороне от агрессивной внешней политики РФ. Теперь помощь от ОДКБ будет стоить Токаеву недешево. О чем его взамен мог попросить Кремль, рассуждает Иван Преображенский.
Комментарий: Путин гонит финнов в НАТО

Комментарий: Путин гонит финнов в НАТО 04.01.2022

В своей борьбе за Украину Кремль забыл, что вокруг России есть и другие страны, не входящие в военные союзы. Дипломатия РФ при Путине стала похожа на слона в посудной лавке, сокрушается Иван Преображенский.
Комментарий: Ликвидация Мемориала - переход РФ в эпоху насилия

Комментарий: Ликвидация "Мемориала" - переход РФ в эпоху насилия 29.12.2021

"Мемориал" - хранитель прав человека оказался лишним элементом в РФ, где запрещают память о репрессиях и негосударственную правозащиту, считает Иван Преображенский.

Комментарий: Чехия вышла из зоны влияния Кремля

Комментарий: Чехия вышла из зоны влияния Кремля 20.12.2021

В Праге приступило к работе новое правоцентристское правительство Петра Фиалы. По отношению к России оно будет проводить иной курс, чем представители прежних пророссийских властей Чехии, уверен Иван Преображенский.
Комментарий: Мемориалу назначили закрытый режим

Комментарий: "Мемориалу" назначили закрытый режим 10.12.2021

Старейшая правозащитная организация России обречена на закрытие. Упоминание президентом Путиным террористов и нацистов в связи с делом "Мемориала" равносильно приговору, уверен Иван Преображенский.
Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все

Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все 29.11.2021

Стендаперы, блогеры и прочие ютуберы ошибочно считали, что высокие доходы и популярность дают им независимость. Теперь многие из них вынуждены бежать из России, указывает Иван Преображенский.
Комментарий: Почему Мемориал нужен всем жителям России

Комментарий: Почему "Мемориал" нужен всем жителям России 23.11.2021

Российские власти не должны забывать, что колесо истории иногда резко поворачивается. И только системная память о прошлых и сегодняшних репрессиях может защитить от новых, напоминает Иван Преображенский.
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