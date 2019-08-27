 Иван Жданов: Аморально не участвовать в выборах и уступить ″Единой России″ | Немцова. Интервью | DW | 28.08.2019

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Немцова. Интервью

Иван Жданов: Аморально не участвовать в выборах и уступить "Единой России"

Участники протестов в Москве считают выборы в Мосгордуму имитацией. Тем не менее сторонники Навального призывают в них участвовать. Директор Фонда борьбы с коррупцией объяснил в интервью Жанне Немцовой почему.

Иван Жданов в интервью DW

Иван Жданов в интервью DW

В настоящее время Иван Жданов, как и другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, мог бы быть под арестом. 9 августа суд дал ему второй административный срок и уже через два дня его должны были перевести из одного спецприемника в другой. Однако правоохранители о нем забыли. В настоящее время директор ФБК не в России. Это, по его словам, сейчас важно: Следственный комитет начал новое дело в отношении Фонда и блокирует счета как самой организации, так и сотрудников. Команда Навального тем временем продолжает агитацию за "умное голосование" на региональных выборах 8 сентября. В первую очередь это касается выборов в Мосгордуму, куда сам Иван Жданов выдвигал свою кандидатуру по 8-му округу, однако не был зарегистрирован, как и многие другие независимые кандидаты.

Жанна Немцова: Ряд оппозиционных политиков, в том числе Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров критикуют идею "умного голосования" Фонда борьбы с коррупцией: вы призываете людей на нынешних региональных выборах голосовать за того кандидата, кого не поддерживает "Единая Россия", но у кого есть шансы победить. Говорят, что таким образом вы легитимизируете эти выборы...

Иван Жданов: Мы не легитимизируем эти выборы. Мы находим слабое звено вертикали (власти. - Ред.) и стараемся причинить наибольший вред, используя процедуру (выборов. - Ред.). Сейчас такая реальность, в которой нет выборов. А у нас не так много механизмов, чтобы противостоять: выходы людей на улицу и использование подобных процедур.

- Один из аргументов Ходорковского заключается в том, что так голосовать аморально, что это сделка  с совестью. Разве цель оправдывает средства?

- В этой ситуации я могу сказать, что аморально было бы оставить все как есть, оставить кандидатов от "Единой России" и сказать: "Ну, мы в этой процедуре не участвуем, пусть они побеждают".

Жанна Немцова и Иван Жданов

Жанна Немцова и Иван Жданов

- Почему это аморально? Давайте возьмем 45-й округ Москвы, по которому выдвигался Илья Яшин. Кандидат от КПРФ, которого Яшин поддержал, был снят в течение суток после получения поддержки. Там остались Валерия Касамара, ее поддерживает мэрия, и Михаил Конев - он тоже не выглядит самостоятельным. Может быть не надо участвовать в этом?

- Там остались еще два кандидата: кандидат от ЛДПР и кандидат от "Справедливой России". И это же замечательно.

- Вы сами в 8-м округе Москвы, где выдвигали свою кандидатуру, поддержали Дарью Беседину. И ее до сих пор не сняли. Почему?

- Я думаю, что ее зарегистрировали специально, потому что в какой-то момент в администрации президента, в мэрии был сценарий, по которому меня допускали к выборам. В таком случае был бы нужен человек либерального фланга, который бы оттягивал, дробил голоса. То, как началась кампания Дарьи Бесединой, с обыска в доме ее родителей, с допросов, доказывает, что ее сложно назвать кандидатом от мэрии. Хотя в первом сценарии ее, возможно, допускали до выборов как человека, который будет играть роль спойлера.

Но сейчас я абсолютно изменил свое мнение, потому что она прошла через все это, она поддерживает политзаключенных. Нам нужны в Мосгордуме такие люди, которые способны открыто сказать, что вот это дело по 212 статье УК (организация массовых беспорядков и участие в них - Ред.) незаконно.

- Иван, у вас довольно замысловатая личная история последнего месяца. Вы оказались на свободе, хотя должны были отбывать второй административный арест. Что произошло?

- Со мной случился сбой. Я должен был выходить из административного ареста в воскресенье 11 августа, но они заранее в пятницу, 9 августа, дали мне новый срок ареста, чтобы я даже и не думал выходить. Меня должны были в воскресенье перевести в другой спецприемник, но, очевидно, забыли. Я выхожу с предыдущего срока, в ожидании того, что вот сейчас приедет машина, меня повезут в другой спецприемник отбывать еще 10 суток, а нет никакой машины. Как-то странно мне было ехать самому на новый арест. Я абсолютно уверен, что они мне, конечно же, не забудут этот срок и обязательно через какое-то время дадут еще 30 суток ареста. 

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- С административными арестами - это крайне неприятно, это то, что называют срок в розницу. Появилось еще одно уголовное дело по 174 статье УК, "отмывание денег". По этому делу сейчас арестовывают ваши счета, разгромили уже несколько раз офисы ФБК, студию ФБК, вынесли всю технику. Что сейчас происходит с этим делом?

- Они навозбуждали огромное количество уголовных дел: и статья 141 - воспрепятствование работе избирательных комиссий, и статья 212. Все понятно. Их очень беспокоят митинги. А Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального в регионах - одна из составляющих этой большой митинговой активности. Поэтому им важно было нарушить нашу работу. Они придумали еще одно дело по 174 статье - "отмывание денег полученных преступным путем".

Они никак не объясняют, в чем суть дела - почему отмывание и почему деньги получены преступным путем. Очередной абсурд. Важно понимать, что их основная цель, как они написали в каком-то своем постановлении, перекрыть источники финансирования Фонда борьбы с коррупцией, региональных штабов Алексея Навального. Это нам создает какие-то проблемы. Решим. Не в первый раз.

- Ни одна из заявок на марш или митинг 31 августа не согласована. Мы знаем о московском деле: по результатам несанкционированной акции в поддержку регистрации независимых кандидатов 27 июля возбуждено уголовное дело, по которому проходят уже около десяти человек, они могут получить реальные сроки. Какие требования?

- Требования, прежде всего, освободить политических заключенных, арестованных по 212 статье, прекратить все эти выдуманные уголовные дела, чтобы была честная процедура выборов.

- Учитывая, что сейчас арестовали счета ФБК и вообще затруднили работу фонда, сможете ли вы оказывать  помощь, юридическую поддержку тем, кто, возможно, получит штраф или будет проходить по уголовным, административным делам?

- С начала этих митингов мы запустили и линию юридической поддержки, и линию по обжалованию тех незаконных постановлений, которые выносятся в отношении задержанных на митингах. Начиная с митингов после фильма "Он вам не Димон", мы компенсировали незаконно вынесенные штрафы в отношении лиц, которых привлекали к административной ответственности.

Мы собрали на данный момент около 22 миллионов рублей для этого. Мы продолжаем заниматься этой деятельностью, потому что мы прекрасно понимаем, что штраф в 20-30 тысяч рублей, особенно если митинг проходил в регионе, это неподъемная сумма. Они специально сделали так, что дешевле водить машину в нетрезвом виде - меньше рисков по срокам административного ареста и по штрафам.

Мы сейчас продолжаем собирать деньги в поддержку политических заключенных по 212 статье. Есть организации, без которых было бы очень тяжело, которые только этим и занимаются. Это, прежде всего, "Агора", ОВД-инфо. Естественно, поддержка не прекратится ни в каком случае. Но чем больше людей выходит на митинги, тем меньше вероятность, что будут кого-то задерживать.

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