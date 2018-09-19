 ИААФ выступила против восстановления в правах РУСАДА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ИААФ выступила против восстановления в правах РУСАДА

Москва должна соблюсти все требования, выдвинутые WADA, считают в ассоциации федераций легкой атлетики. ИААФ раскритиковала решение о реабилитации Российского антидопингового агентства.

Табличка у входа в РУСАДА (фото из архива)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) резко высказалась против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Представители ассоциации в среду, 19 сентября, обратились к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди.

В своем заявлении представители ассоциации призвали главу WADA проголосовать против реабилитации РУСАДА. Хотя ИААФ признает некоторый прогресс России в "осмыслении допингового скандала", ассоциация настаивает на том, чтобы Москва соблюла все требования, изначально выдвинутые WADA. "Наша просьба проста: следуйте тем правилам, которые вы сами установили. Вы должны это всем "чистым" спортсменам, ведь вы стражи "чистого" спорта", - напомнили легкоатлеты WADA.

Рекомендация о восстановлении прав РУСАДА

Контекст

Решение WADA не реабилитировать РУСАДА было закономерным. Спортсмены и другие далекие от политики россияне все чаще становятся заложниками своего правительства, считает политолог Иван Преображенский. (16.11.2017)

В своем обращении международные антидопинговые агентства просят отложить рассмотрение вопроса о возвращении аккредитации РУСАДА в исполкоме WADA, намеченное уже на 20 сентября. (18.09.2018)

14 сентября WADA рекомендовало восстановить РУСАДА в правах, если российское антидопинговое агентство выполнит ряд требований, в том числе признает доклад Ричарда Макларена о масштабном применении допинга российскими спортсменами.

Планы по восстановлению РУСАДА в правах подвергли жесткой критике 13 антидопинговых агентств, а также депутаты бундестага. Ожидается, что восстановление РУСАДА в правах может произойти на ближайшем заседании исполкома WADA в четверг, 20 сентября. РУСАДА лишено аккредитации при WADA с ноября 2015 года.

Смотрите также:

  • Виктор Ан

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Виктор Ан

    Приглашение на участие в Играх в Пхёнчхане не получил самый титулованный российский спортсмен из зимних видов - 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Узнав об этом, он обратился с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху (Thomas Bach). Ан подчеркнул, что ни по одному из критериев, которым руководствовалась комиссия МОК, он не мог оказаться в числе тех, кого не допустили к Играм.

  • Антон Шипулин (на фото идет первым)

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Антон Шипулин

    В списке МОК нет и олимпийского чемпиона, сильнейшего российского биатлониста Антона Шипулина (на фото справа), чем он был шокирован. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. …Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - написал Шипулин в Instagram.

  • Алексей Волков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Алексей Волков

    В составе российской эстафетной четверки, выигравшей золото в Сочи, вместе с Антоном Шипулиным был и Алексей Волков. Теперь друзья и коллеги, вместе готовившиеся к сезону, без указания причин не попали и в список МОК. Вообще из всей российской олимпийской команды биатлонистов (пять женщин, шесть мужчин) МОК не отклонил только три кандидатуры.

  • Сергей Устюгов

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Сергей Устюгов

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, один из претендентов на награды Олимпиады, тоже в рядах тех, кого МОК отказался допустить до Игр. Устюгов, никогда не имевший проблем с допингом, в ответ заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и сообщил на своей странице в соцсети. "Мы - русские, Мы - сильные, Мы - чистые", - написал Устюгов.

  • Ксения Столбова

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Ксения Столбова

    В число приглашенных на Олимпиаду не попала и фигуристка Ксения Столбова, которая с Федором Климовым на Играх в Сочи завоевала золотую и серебряную медали в парном катании. Причина непопадания Столбовой в список МОК не указана. Федерация фигурного катания на коньках РФ назвала это решение "безосновательным и абсурдным".

  • Денис Юсков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Денис Юсков

    Огромные потери после публикации списка МОК понесли российские конькобежцы. Из всей олимпийской команды утверждены были лишь четыре кандидатуры. Среди них не оказалось трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 м Дениса Юскова, главного претендента на победу в этой дисциплине. Причина - допинговое нарушение в прошлом.

  • Павел Кулижников

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Павел Кулижников

    Как и Денис Юсков, его коллега по сборной Павел Кулижников, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, не без оснований назывался основным олимпийским фаворитом на дистанциях 500 и 1000 м. Как и у Юскова, причина недопуска Кулижникова - допинговое нарушение в прошлом.

  • Иван Букин

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Иван Букин

    Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, также не попал в список МОК. Сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, Иван Букин заявил, что не может понять и согласиться с отсутствием его имени среди приглашенных на Игры россиян и надеется на пересмотр решения.

  • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Надежда на суды

    Список из 169 атлетов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018, - окончательный, заявил МОК. Между тем 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иски 28 спортсменов из РФ, ранее не допущенных к Играм и пожизненно дисквалифицированных. После чего и у тех российских звезд, кто не попал в список МОК, появилась надежда - ведь подозрения в их адрес еще менее обоснованы.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

МОК пригласил для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе 169 атлетов из России. Среди них нет многих звезд и реальных претендентов на медали. О них галерея DW. (30.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Также по теме

Russland Doping

13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах 18.09.2018

В своем обращении международные антидопинговые агентства просят отложить рассмотрение вопроса о возвращении аккредитации РУСАДА в исполкоме WADA, намеченное уже на 20 сентября.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

WADA объяснило рекомендацию о восстановлении РУСАДА в правах 16.09.2018

В случае восстановления в правах РУСАДА обязано выполнить требования WADA. От российской стороны требуют признать доклад Макларена о масштабном допинге и предоставить доступ к пробам.

Russland Doping

Четверых российских биатлонистов обвинили в допинге 30.08.2018

Международный союз биатлонистов объявил, что четыре российских атлета нарушили антидопинговые правила. У россиян есть две недели, чтобы предоставить IBU ответ.

Реклама

Самые читаемые

Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов  

"Новая газета" указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17  

Сбитый российский Ил-20: провал ПВО Сирии или рискованная атака Израиля?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно