Зюганов о пенсионной реформе: Смута в России - это очень плохо

В субботу, 28 июля, по всей России пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в пенсионной системе, был принят Госдумой РФ в первом чтении 19 июля и вызвал раскол среди депутатов (за принятие проголосовали 327 парламентариев, против - 102, один воздержался).

В числе не поддержавших законодательную инициативу оказалась фракция КПРФ. Ее лидер Геннадий Зюганов в интервью DW рассказал о своем видении происходящего.

DW: Вы высказываетесь против повышения пенсионного возраста в России. Но, как утверждают авторы законопроекта, это необходимо, поскольку продолжительность жизни россиян растет. Для вас это не аргумент?

Геннадий Зюганов: За последние 25 лет численность населения в России сократилась на 9 миллионов человек. За это время число граждан США выросло на 77 миллионов, французов - на 10 миллионов, англичан - на 9 миллионов. Нужно думать о способности страны восстанавливать население. Повышение пенсионного возраста лишь ухудшит демографическую ситуацию в России.

Геннадий Зюганов

Если говорить о продолжительности жизни россиян, то в среднем сегодня она составляет 71 год. Мужчины во многих регионах по средним показателям не доживают и до 60. То есть, повышая возраст выхода на пенсию до 65 лет, вы обязуетесь начать выплачивать ее мужчинам, когда они уже в гробу будут лежать. Это не только нечестно, но и подло.

- Когда, по-вашему, можно будет начать разговор о повышении пенсионного возраста?

- Мы выходили с законопроектом о "замораживании" этого обсуждения до 2030 года, но они ("Единая Россия". - Ред.) даже рассматривать его не захотели. Вот когда выйдем на среднюю продолжительность жизни в 80 лет, тогда и можно будет поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста.

- В таком случае какую альтернативу вы предлагаете сегодня?

- Альтернатива проста и очевидна. Нужно принимать ряд решений, связанных с качественно новой финансово-экономической и налоговой политикой. Россия - единственная страна, в которой олигархи платят 13 процентов подоходного налога наряду с медсестрами. Иными словами, нужна прогрессивная шкала налогообложения. Только одно это позволит решить проблему с пенсиями на ближайшие пять лет.

Почти все ресурсы принадлежат в России нескольким кланам, которые не хотят держать деньги в российских банках. Надо и тут навести элементарный порядок. Нецелевое расходование бюджетных средств у нас оценивается в 2 триллиона рублей. Это гигантские ресурсы. И в этих условиях Госдума не принимает даже 20-ю статью Конвенции ООН, которая предполагает контроль над расходами чиновников.

Большая ложь заключается в том, что у нас нет денег. В России объем золотовалютных резервов составляет 27 триллионов рублей, на счетах в банках лежат без движения 28 триллионов. "Единая Россия" согласилась с выделением дополнительно за последние три года еще 4 триллионов. Было обещано, что они будут направлены на инвестиции. Мы проверили - вложено меньше 5 процентов, остальное ушло в офшоры и по карманам.

- Будете ли вы лично 28 июля присутствовать на митинге?

- Да, буду.

- Многие оппозиционные силы высказываются против законопроекта. Вы готовы выступать с ними, что называется, единым фронтом?

- У нас на обсуждении в протестном штабе было 53 организации, в том числе различные профсоюзы - женские, студенческие, ветеранские, военно-патриотические, писательские и так далее. Все, кто захочет, будут участвовать, и мы всех приглашаем.

- Ваша партия обратилась на днях в Центризбирком по поводу возможности проведения всероссийского референдума о повышении в стране пенсионного возраста. Есть ли уже какая-то реакция ЦИКа?

- Мы действительно создали в Москве рабочую группу, сдали документы. Думаю, в ближайшие два-три дня нам ответят. Но очевидно, что огласка никому не нужна. Этот закон вообще хотели пропихнуть под шум трибун (правительство одобрило законопроект 14 июня, в день старта ЧМ-2018 в России. - Ред.). Но это неприемлемо.

- В ходе первого чтения законопроекта в Госдуме вы напомнили его авторам о Февральской революции 1917 года. Вы усматриваете аналогию с происходящим сегодня и полагаете, что возмущение людей может привести к последствиям подобного масштаба?

- Те, кто вносит такие законы, действительно плохо знают свою историю. Еще в январе 1917 года ни одна газета - а я специально изучал подшивки - не писала о надвигающейся революции. А между тем началось потом все в одночасье с бунта голодных женщин. В итоге тысячелетняя монархия рухнула за десять дней.

Сейчас создается та же самая ситуация. Впервые в Госдуму вносится закон, против которого выступает львиная доля избирателей: мои - все, а у единороссов - 90 процентов. И ведь все равно протаскивают этот закон. Задумались бы на всякий случай.

- Как вы считаете, президент подпишет этот закон?

- Думаю, что в нынешнем виде - нет. Реформа идет в разрез с необходимостью поддерживать стабильность. Смута в стране - это очень плохо.

- 26 июля стало известно о том, что депутат Сергей Железняк покидает пост замсекретаря Генсовета "Единой России". Как вы оцениваете это его решение и ожидаете ли, что его примеру последует кто-то еще?

- Я вижу, что единороссы, особенно одномандатники, сами все недовольны. Им стыдно перед своими избирателями. Люди говорят: мы тебя избирали, мы - против (повышения пенсионного возраста. - Ред.). Последние выборы вообще показали, что сейчас уже почти никто не хочет идти под вывеской "Единой России". Это симптом.

- Считаете ли вы, что предложенный законопроект наносит удар и по имиджу правительству Дмитрия Медведева? Возможны ли, на ваш взгляд, какие-то перестановки в Кабмине?

- Мы не голосовали за Медведева и его команду. Предлагали сформировать правительство народного доверия. Этот вопрос с каждым днем будет становиться все актуальнее. На месте Путина после избрания я проводил бы принципиально иную политику. Чтобы выходить на мировые темпы экономического развития, нужно аккумулировать средства, обеспечить сплоченность населения, а это требует совершенно иного подхода.

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