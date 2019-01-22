 Зурабишвили одобряет признание Грузии безопасной страной | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2019

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Европа

Зурабишвили одобряет признание Грузии безопасной страной

Саломе Зурабишвили и Жан-Клод Юнкер назвали правильным намерение ФРГ признать Грузию безопасной страной происхождения.

Флаги Грузии и ЕС в аэропорту Тбилиси

Саломе Зурабишвили поддерживает намерение правительства Германии признать Грузию безопасной страной происхождения. Об этом новый президент Грузии заявила, отвечая на вопрос корреспондента DW в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе во вторник, 22 января.

Юнкер напомнил, что Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения на уровне ЕС. "И когда германский бундестаг принимает правильное решение, я с ним согласен", - заявил он. "Очень положительно, я согласна", - добавила Саломе Зурабишвили.

Контекст

Статус безопасной страны происхождения позволяет властям ФРГ ускорить процедуру обработки ходатайств об убежище от граждан этого государства. Помимо Грузии, бундестаг признал безопасными и страны Магриба. (18.01.2019)

С начала осени МВД Саксонии организовало уже два чартерных рейса в Тбилиси, чтобы отправить на родину граждан Грузии, которым было отказано в статусе беженца в Германии. (30.10.2018)

На прошлой неделе бундестаг поддержал законопроект о признании Грузии, Туниса, Алжира и Марокко безопасными странами. Это позволит властям ФРГ быстрее обрабатывать прошения об убежище, но для принятия закона еще требуется согласие бундесрата.

Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в конце 2018 года и вступила в должность 16 декабря. То, что первый иностранный визит она совершила в Брюссель, глава грузинского государства назвала "сильным и символическим жестом". В Брюсселе она также встретилась с председателем Европейского совета Дональдом Туском. 23 января Зурабишвили проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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