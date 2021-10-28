Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зоопарк

.

.

27/10/2021 Ein Rotstirnmaki steckt im Zoo Magdeburg mit seinem Kopf in einem geschnitzten Kürbis. Nicht nur Halloween steht im Zoo bevor sondern auch der Welt-Lemuren-Tag. Der Welttag findet seit 2014 jedes Jahr am letzten Freitag im Oktober. Rotstirnmakis sind eine Primatenart aus der Gruppe der Lemuren. Im Hintergrund ist ein Katta zu sehen, der wie die Rotstirnmakis zu den Lemuren gehört.

В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото) 28.10.2021

Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
The young Panda bear Meng Yuan (nickname Paule) eats a number made of ice in its enclosure during its second birthday in Berlin, Germany, Tuesday, Aug. 31, 2021. Meng Yuan's brother Meng Xiang (nickname Piet) just ignored the birthday cake, setup by the Zoo's pet keepers. (AP Photo/Michael Sohn)

2 х 2: в Берлине большой праздник (фото) 31.08.2021

Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.
Die Löwenjungen im Zoo Leipzig kuscheln sich um Löwenmutter Kigali. Mit einer kleinen Taufzeremonie haben die vier Löwenbabys am Vormittag ihre Namen erhalten. Die beiden kleinen Katzen und die beiden Kater heißen jetzt Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Die Namen wurden aus 8500 Vorschlägen ausgewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

Великолепная четверка! Лейпцигским львятам дали имена (фото) 01.07.2021

Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
Der Coquerel-Sifaka „Ziggy“ springt im Zoo im Madagaskarhaus von einem Baumstamm zu einem anderen. Die Coquerel-Sifakas „Ziggy“ und „Justa“, eine der seltentesten Affenarten der Erde, sind ab sofort erstmals in Europa im Kölner Zoo im Madagaskarhaus zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++

Где в Германии разводят сифак (фото) 24.06.2021

Сразу три европейских зоопарка стартовали программу по разведению очень редких приматов - сифак Кокереля. Эти фотографии сделаны в Кельне.

Ein Alpaka-Paar im Tierpark in Bochum. Während Hengst Gerolf (vorne) bei hohen Temperaturen am liebsten im Pool liegt, beobachtet Weibchen Rosi die Szene. (zu dpa: «Alpaka-Hengst Gerolf liebt pinken Pool zur Abkühlung») +++ dpa-Bildfunk +++

Как альпаки спасаются от жары (фото) 18.06.2021

Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
14.06.2021 Hamburg - Hagenbecks Tierpark 14.06.2021 Die 42 Jahre alte Elefanten Leitkuh Yashoda ist das Elefanten TOR akel aus dem Hamurger Tierpark Hagenbeck und meint es zum EM Auftackt nich gut mit der DFB Elf sie zog die Franzoesische Fahne aus einer Box und wedelte sie durch die Luft,mit dabei Elefanten Revierleiter Michael Schmidt und Kollegen Das Elefanten TORakel sieht Frankreich als Gewinner in der EM Partie gegen Deutschland Schleches Vorzeichen f?r die Deutsche Nationalmannschaft Das Elefanten TORakel bei Hagenbecks Tierpark hat entschieden das Deutschland bei seinem morgigen Auftaktspiel gegen Frankreich bei der EM Partie in M?nchen als Verlierer vom Platz gehen wird. Wir wollen mal hoffen das der Elefant sich irrt.

Гамбургская слониха предсказала поражение немецкой сборной (фото) 15.06.2021

42-летняя слониха Яшода предрекла победу французам в игре со сборной Германии на Евро-2020.

Das rund 100 Kilogramm schwere Schildkrötenmännchen Helmuth bewegt sich auf seinem Rollbrett durch das Gehege. Helmuth hat Probleme mit seiner Schulter, die ihm das Laufen schwer machen. Durch das Rollbrett kann sich das schwere Tier wesentlich leichter bewegen. Helmuth soll eine Gehhilfe bekommen. (zu dpa Schulterkranke 100-Kilo-Schildkröte soll Outdoor-Gehhilfe bekommen)

Страдающая артритом черепаха осваивает скейтборд (фото) 01.06.2021

Такой особенно прочный скейтборд подарили Гельмуту - страдающей артритом 108-килограммовой черепахе в немецком Гельзенкирхене.
Marie und Pino schauen sich im Allwetterzoo einen Brillenpinguin an. Der Allwetterzoo hat erstmals nach der Ausbreitung des Coronavirus wieder die Türen für Besucher geöffnet.

Пенсионер подарил детям 33 333 билета в зоопарк (фото) 27.05.2021

Немецкий пенсионер сначала пожертвовал зоопарку в Мюнстере 750 тысяч евро, а несколько дней назад выкупил более 33 тысяч билетов.
Die zweijährige Eisbärin Hertha erfreut sich im Tierpark am Schnee und spielt mit einem Tau. +++ dpa-Bildfunk +++

Всеми любимая медведица оказалась плодом запретной любви (фото) 19.05.2021

Постоянным читателям нашего сайта медведицу Герту представлять не надо. Мы про нее рассказывали, когда она родилась и подрастала, поэтому делимся и этой неожиданной новостью.

Die zehnjährige weiße Löwin Ava geht über die neu gebaute Glasbrücke in ihr Außengehege im Tigerpark Dassow. Die Brücke ist die neuste Attraktion in dem 2003 eröffneten Zoo und ermöglicht einen einmaligen Blick auf die Raubtiere. Nach Angabe der Betreiber ist die gläserne Brücke für Raubtiere bisher einmalig. Der Tigerpark will im Mai wieder für Besucher öffnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Не для слабонервных! Немецкие львицы осваивают скайуок (фото) 29.04.2021

В зоопарке немецкого города Дассова содержится два десятка разных больших кошек. Сейчас для них построили новый переход - своего рода скайуок между вольерами.
Ein neuer Bronzelöwe liegt auf auf dem Grab von Carl Hagenbeck, dem Gründer des Tierparks Hagenbeck in Hamburg. Die Originalstatue war 2014 gestohlen worden. Nun ist der Löwe «Triest» zumindest als Replik wieder auf die Grabstätte Hagenbecks montiert worden. Am Montag, 22.03.2021 wurde die von Bildhauer Michael Kaul nach Fotos geschaffene und in Berlin gegossene Figur wieder an der Grabstätte aufgestellt.

Могилу основателя зоопарка в Гамбурге вновь охраняет бронзовый лев (фото) 24.03.2021

Карл Хагенбек не только основал зоопарк в Гамбурге, но и придумал содержать животных в просторных вольерах вместо тесных клеток. Семь лет назад с могилы украли бронзового льва.
Besucher stehen nach der Wiedereröffnung des Opel-Zoos vor dem Geparden-Gehege. Die umfangreichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wurden in Hessen etwas gelockert. Am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown ist der Andrang groß gewesen. Über ein Online-Ticketsystem konnten die Besucher ihre Karten für den Zoobesuch kaufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Люди и звери - снова вместе. В Германии открылись зоопарки (фото) 09.03.2021

Германия постепенно выходит из второго коронавирусного локдауна. Среди прочего, здесь снова открылись зоопарки.
Ein Goldtakin-Jungtier steht im Zoo Dresden in seinem Gehege. Der Goldtakin-Bulle kam am 18. Februar 2021 zur Welt und zugleich die achte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftierart.

В Дрездене родился золотистый такин. Редкая очаровашка! (фото) 03.03.2021

Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
Die Eisbärin Hertha (l) versucht im Tierpark an ein Stück Eis zu kommen, das ihre Mutter Tonja im Schnee entdeckt hat. +++ dpa-Bildfunk +++

Посмотрите, как радуются снегу белые медведицы в Берлине (фото) 10.02.2021

Тоня и Герта - в полном восторге! Мама и дочь в берлинском зоопарке Фридрихсфельде устроили снежную фотосессию. Ну, если можно так сказать о белых медведицах.
Ein Breitmaulnashorn-Baby steht in einem Gehege im Serengeti-Park Hodenhagen. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия - родина носорогов (фото) 03.02.2021

Эти фотографии сделаны в немецком Серенгети-парке в Нижней Саксонии, где случилось вполне обычное для этого места... знаменательное событие - появился на свет белый носорог.
Ein Gelbbrustara auf einem Tisch im Vogelpark Walsrode und schaut zu, wie von einem Mitarbeiter sein ermitteltes Gewicht aufgeschrieben wird. Zu Beginn jeden Jahres wird im Vogelpark Walsrode gewogen, gemessen und gezählt, um die Listen und Bestandsbücher auf den neuesten Stand zu bringen.

В Германии началась перепись колибри, птиц-секретарей и даже попугаев (фото) 30.01.2021

Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.

Показать еще