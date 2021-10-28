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Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.
Эти львята появились на свет в Лейпциге около четырех месяцев назад. Теперь к ним можно и даже следует обращаться по имени.
Сразу три европейских зоопарка стартовали программу по разведению очень редких приматов - сифак Кокереля. Эти фотографии сделаны в Кельне.
Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
42-летняя слониха Яшода предрекла победу французам в игре со сборной Германии на Евро-2020.
Такой особенно прочный скейтборд подарили Гельмуту - страдающей артритом 108-килограммовой черепахе в немецком Гельзенкирхене.
Немецкий пенсионер сначала пожертвовал зоопарку в Мюнстере 750 тысяч евро, а несколько дней назад выкупил более 33 тысяч билетов.
Постоянным читателям нашего сайта медведицу Герту представлять не надо. Мы про нее рассказывали, когда она родилась и подрастала, поэтому делимся и этой неожиданной новостью.
В зоопарке немецкого города Дассова содержится два десятка разных больших кошек. Сейчас для них построили новый переход - своего рода скайуок между вольерами.
Карл Хагенбек не только основал зоопарк в Гамбурге, но и придумал содержать животных в просторных вольерах вместо тесных клеток. Семь лет назад с могилы украли бронзового льва.
Германия постепенно выходит из второго коронавирусного локдауна. Среди прочего, здесь снова открылись зоопарки.
Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
Тоня и Герта - в полном восторге! Мама и дочь в берлинском зоопарке Фридрихсфельде устроили снежную фотосессию. Ну, если можно так сказать о белых медведицах.
Эти фотографии сделаны в немецком Серенгети-парке в Нижней Саксонии, где случилось вполне обычное для этого места... знаменательное событие - появился на свет белый носорог.
Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.
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