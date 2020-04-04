Зоопарки бьют тревогу (фото)

Карлсруэ • Слониха Нанда живет в зоопарке города Карлсруэ, который из-за пандемии коронавируса сейчас закрыт, как и все другие зоопарки и зверинцы в Германии. Пока нет посетителей, Нанда, страдающая катарактой, может гулять по всей территории даже днем, хотя обычно делает это только в утренние часы - перед открытием.

Свобода, раздолье и тишина для животных! Только вот без посетителей нет и доходов. Например, самый большой зоопарк земли Рейнланд-Пфальц в Нойвиде уже бьет тревогу. С 18 марта он временно закрыт для посещений. Обычно за месяц выручка от продажи билетов составляет здесь примерно 400 тысяч евро. Из-за карантинных мер немецкие зоопарки остались без этих средств. Корм для животных, содержание вольеров, - все издержки остаются. Что делать? В зоопарках ждут помощи и пожертвований.

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