 Золотой туман во ″Флоренции на Эльбе″ (фото) | Кадр дня | DW | 27.01.2019

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Кадр за кадром

Золотой туман во "Флоренции на Эльбе" (фото)

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.

Дрезден

27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.

Январские кадры из Германии

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сено для баварских оленей

    25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.

  • Нойшванштайн

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Открыто на ремонт

    24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Успел подрасти

    23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.

  • Гисен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Кашалот в аудитории

    21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Кровавая" Луна над Дрезденом

    21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Швангау

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Над зимними Альпами

    20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Зеленая стрелка" для велосипедистов

    19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

  • Пивоварня в Баварии

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сколько калорий в немецком пиве?

    18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


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    Автор: Максим Нелюбин


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