Золотой туман во "Флоренции на Эльбе" (фото)

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.
27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.
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