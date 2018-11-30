Золотой гость дрезденского Рождества (фото)

Саксонская столица - один из самых популярных городов на предрождественской туристической карте Германии.
01.12.2018, Дрезден • В эти выходные в Германии отмечают первый из четырех Адвентов. Повсюду уже открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.
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Рождественские рынки в Германии
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