Золотая осень в Рудных горах (фото)

Рудные горы (Erzgebirge) - популярный туристический регион в Саксонии на границе Германии и Чехии.
20.10.2018, Саксония • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.
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Этот регион до сих пор богат дремучими лесами и славится дикими ландшафтами.
Он был и остается самым высоким железнодорожным мостом в Германии.
Эту узкоколейную дорогу построили в Штутгарте в 1939 году, чтобы катать посетителей парка на холме Киллесберг по двухкилометровому круговому маршруту.
Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
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