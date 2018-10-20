 Золотая осень в Рудных горах (фото) | Кадр дня | DW | 20.10.2018

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Кадр за кадром

Золотая осень в Рудных горах (фото)

Рудные горы (Erzgebirge) - популярный туристический регион в Саксонии на границе Германии и Чехии.

Рудные горы

20.10.2018, Саксония • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.

Октябрьские кадры из Германии

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также: 
10 причин посетить Рудные горы

  • Фихтельбергская узкоколейная железная дорога (Fichtelbergbahn)

    Достопримечательности Рудных гор

    Фихтельбергская дорога

    Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта. На этом паровозе можно по Фихтельбергской дороге доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя.

  • Обервизенталь

    Достопримечательности Рудных гор

    Обервизенталь

    Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен у подножия 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точкой Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

  • Рудные горы

    Достопримечательности Рудных гор

    Зимняя сказка

    В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Аннаберг-Буххольц

    Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. Сегодня об этих временах напоминают позднеготическая церковь Святой Анны, Старая ратуша и дома состоятельных бюргеров, а также серебряный рудник, открытый для экскурсий.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Парады горняков

    В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

  • Молот Фронау

    Достопримечательности Рудных гор

    "Фронауер Хаммер"

    В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

  • Саксонские мотоциклы

    Достопримечательности Рудных гор

    Чопау

    Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

  • Охотничий замок Вильдек в Чопау

    Достопримечательности Рудных гор

    Охотничий замок Вильдек

    Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

  • Замок Крибштайн (Burg Kriebstein)

    Достопримечательности Рудных гор

    Замок Крибштайн

    Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

  • Фигурка Ангелы Меркель из Рудных гор

    Достопримечательности Рудных гор

    Сувениры

    Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками, но здешние мастера также обращаются к современным темам и персонажам, в чем можно убедиться, взглянув на эту фотографию.

    Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин


Контекст

На паровозе - по "Прусской Сибири"

Этот регион до сих пор богат дремучими лесами и славится дикими ландшафтами.  

Мюнгстенский мост - элегантный памятник инженерной мысли

Он был и остается самым высоким железнодорожным мостом в Германии.  

На паровозике - по штутгартскому парку Киллесберг

Эту узкоколейную дорогу построили в Штутгарте в 1939 году, чтобы катать посетителей парка на холме Киллесберг по двухкилометровому круговому маршруту.  

Немецкие узкоколейки

Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.  

Времена года в сказочном Гарце

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.  

Рюген - романтический остров на Балтике

Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортаже DW.  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

10 лучших лыжных курортов Германии

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.  

Кадр за кадром - Октябрь 2018  

Достопримечательности Рудных гор  

Аудио- и видеофайлы по теме

Винкель  

Гармиш-Партенкирхен  

Хохграт  

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