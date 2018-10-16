Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото)

Город Любек: 12 главных достопримечательностей

Сквозь стены

Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…