Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото)

16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Октябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бархатный октябрь
15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Шествие виноделов
15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Из-под земли - в светофоры
12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Птица года
12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
С сердечным приветом
11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Баварские Альпы
11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Грот Нептуна
11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Саксонская столица
10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Гриб-великан
10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Парламентская полиция
10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Съедобный или ядовитый?
09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Вереск - цветок 2019 года в Германии
09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Скорпионы на винограднике
09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Олененок Ханнес - вожак коровьего стада
08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Самая тяжелая тыква сезона
08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Октоберфест завершился
08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Фестиваль света в Берлине
05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пополнение в зоопарке
05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пиво и развлечения
05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Первый снег
04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Остров на Рейне
04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бегемотам - везде дорога
02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Где-то на Рейне
02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пугало для лихачей
01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Канштатский праздник
01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Рурский туман
01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Блохи для Октоберфеста
01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.
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Любек - столица Ганзы, город марципана и трех нобелевских лауреатов
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Главный город немецкой Ганзы
Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Эталон кирпичной готики
Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Главные достопримечательности
Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Городская ратуша
Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Гравюра Мериана
Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Городской собор
Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Большая рыба
Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Сквозь стены
Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Подворотня без ворот
В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Завтрак с туристами
Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Ганзейская благотворительность
Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Госпиталь Святого Духа
В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Шкиперское общество
Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Кирпичное зодчество
Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Кирпичный ренессанс
К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Морские олдтаймеры
Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Хольстентор
В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Городская стена
Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Уголок художника
В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Торговые традиции
По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Дом Будденброков
В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Гюнтер Грасс
Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Вилли Брандт
Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
P.S.
Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.
Автор: Максим Нелюбин