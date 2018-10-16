 Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото) | Кадр дня | DW | 16.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото)

Этот старейший немецкий город на Балтике считался столицей Ганзейского союза. Сегодня о далеких временах напоминают многочисленные архитектурные памятники.

Любек

16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Октябрьские кадры из Германии

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также: 
Любек - столица Ганзы, город марципана и трех нобелевских лауреатов

  • Старый город

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главный город немецкой Ганзы

    Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…

  • Церковь Девы Марии в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Эталон кирпичной готики

    Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).

  • Вид на церковь Святого Петра из внутреннего дворика в одном из районов Старого города

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главные достопримечательности

    Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.

  • Вид на городскую ратушу в Любеке с колокольни церкви Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская ратуша

    Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

  • Любек на гравюре Маттеуса Мериана Старшего 1641 года

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гравюра Мериана

    Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

  • Фигуры ангелов и готические своды городского собора в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городской собор

    Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.

  • Вид на Старый город с колокольни храма Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Большая рыба

    Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.

  • Узкая улочка в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Сквозь стены

    Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…

  • Проход во внутренний дворик в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Подворотня без ворот

    В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

  • Стол во внутреннем дворике с фруктами и утренней газетой

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Завтрак с туристами

    Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.

  • Подворье Фюхтингсхоф в Любеке (Füchtingshof)

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Ганзейская благотворительность

    Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

  • Госпиталь Святого Духа в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Госпиталь Святого Духа

    В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

  • Фасад Шкиперского общества

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Шкиперское общество

    Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

  • Окна старого кирпичного дома в историческом центре Любека

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичное зодчество

    Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

  • Соляные склады на берегу реки Траве в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичный ренессанс

    К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.

  • Один из деревянных парусников в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Морские олдтаймеры

    Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.

  • Голштинские ворота в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Хольстентор

    В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.

  • Одна из башен бывшей городской стены

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская стена

    Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.

  • Вид на Старый город с колокольнями церквей Святого Петры и Девы Марии

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Уголок художника

    В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.

  • Стеклянное панно с панорамой Любека и отражение колоколен в реке Траве

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Торговые традиции

    По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

  • Дом Будденброков расположен по адресу Mengstraße 4, 23552 Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Дом Будденброков

    В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

  • Скульптура Гюнтера Грасса во дворе музея

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гюнтер Грасс

    Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

  • Фрагмент Берлинской стены во дворе Willy-Brandt-Haus Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Вилли Брандт

    Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.

  • Знак Осторожно, дети!

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    P.S.

    Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Достопримечательности Германии: Любек

В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.  

Старейший немецкий город на Балтике отмечает 875-летний юбилей

Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.  

Достопримечательности Германии: Голштинские ворота в Любеке

Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.  

Достопримечательности Германии: Висмар

Памятники Всемирного наследия в ганзейском городе Висмар.  

Достопримечательности Германии: Штральзунд

Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.  

Кадр за кадром - Октябрь 2018  

Город Любек: 12 главных достопримечательностей  

Аудио- и видеофайлы по теме

Голштинские ворота в Любеке  

Ганзейский город Любек  

Германия переживает туристический бум  

Также по теме

Kölner Dom Stadtansicht, Skyline

Всемирное наследие в Германии 28.09.2018

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.

BdT - Leuchtturm Westerhever

Достопримечательности Германии: Маяк в Вестерхефере (фото) 21.08.2018

Этот маяк построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он уже отметил 110-летний юбилей и считается одним из самых красивых в Германии.

Deutschland entdecken Archiv - Kölner Dom

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе 05.10.2018

Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор!

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера