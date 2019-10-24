Золотая осень вокруг замка для Золушки (фото)

Морицбург • Золотая осень во всей красе! Эти фотографии были сделаны в окрестностях саксонского замка Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. Во времена ГДР в 1972 году здесь снимался фильм "Три орешка для Золушки".

Маяк на Большом пруду в парке замка Морицбург

Замок был заложен на этом месте в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen), в честь которого и назван. Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).

Морицбургские гуси

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Выставка в замке Морицбург Путешествие в сказку С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

Выставка в замке Морицбург Сказочный дворец Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

Выставка в замке Морицбург Охотничий замок Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

Выставка в замке Морицбург По следу принцессы В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

Выставка в замке Морицбург Бальные платья Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

Выставка в замке Морицбург Восковые фигуры Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

Выставка в замке Морицбург Сказочный принц В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

Выставка в замке Морицбург Режиссер Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

Выставка в замке Морицбург Красивая пара Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"... Автор: Элла Володина

