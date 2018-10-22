Знаменитый кутюрье выходит на сцену (видео)

Жан-Поль Готье поставил яркий музыкальный спектакль. На сцене кабаре "Фоли-Бержер" в Париже - жизнь и творчество знаментого кутюрье.
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