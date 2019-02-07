 Знаменитый актер Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Знаменитый актер Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет

На протяжении 20 лет Юрский был ведущим актером Большого драматического театра. Он запомнился зрителям яркими ролями в десятках кинофильмов, среди которых - "Золотой теленок" и "Место встречи изменить нельзя".

Сергей Юрский

В Москве на 84 году жизни умер народный артист России Сергей Юрский, сообщила в пятницу, 8 февраля, пресс-служба Театра имени Моссовета. "Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра. В конце декабря СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский находился в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. В молодости он едва не стал юристом. Провалив экзамены в Школу-студию МХАТ, Юрский пошел на юрфак Ленинградского университета, но спустя три года все-таки бросил изучение права и поступил в театральный. На протяжении 20 лет Сергей Юрский был ведущим актером Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова.

Яркие роли Юрского в театре и кино

Контекст

В Москве на 62-м году жизни скончалась Елена Гремина - директор и один из основателей Театра.doc. Она всегда боролась за независимость театра, за то, чтобы он точно отражал действительность. (16.05.2018)

Обыск у режиссера Кирилла Серебренникова и арест бывших руководителей "Гоголь-центра" и "Седьмой студии" в интерпретации карикатуриста Сергея Елкина. (30.06.2017)

В 1978 году Юрский переехал в Москву, где стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. Играл и режиссировал на сцене театра "Школа современной пьесы", МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Зрителям Сергей Юрский запомнился по многочисленным ярким ролям в кинофильмах, среди которых - Викниксор в "Республике ШКИД", Остап Бендер в "Золотом теленке", врач Груздев в "Место встречи изменить нельзя", дядя Митя в "Любовь и голуби", Александр Иванович в "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину" и многие другие.

Кроме того, Юрский был одним из лучших чтецов. В его репертуаре было 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

Смотрите также:

  • Дэниел Рэдклифф

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Дэниел Рэдклифф

    Этот британский актер известен не только ролью волшебника в круглых очках. Свою карьеру Дэниел Рэдклифф начал вовсе не с "Гарри Поттера и филосовского камня", а с мини-сериала "Дэвид Копперфилд", появившегося на экранах в 1999 году. Сегодня Рэдклифф играет не только в кино, но и в театрах Лондона и Нью-Йорка.

  • Эмма Уотсон

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Эмма Уотсон

    В прошлом отличница Гермиона, сегодня - модель и борец за права женщин во всем мире. Звезда школьного театра Эмма Уотсон прославилась после выхода первого фильма о Гарри Поттере. В 2009 году Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой десятилетия. После окончания съемок киноэпопеи о волшебниках София Коппола пригласила ее в "Элитное общество". Картина получила награду Каннского кинофестиваля.

  • Натали Портман

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Натали Портман

    Обладательница "Оскара" Натали Портман исполнила свою первую роль в картине Люка Бессона "Леон". Тогда актрисе было всего 13 лет. После этого Портман получила сразу несколько предложений от известных режиссеров - Вуди Аллена, Тима Бертона, Джорджа Лукаса. Параллельно со съемками в кино она окончила Гарвард, получив диплом по психологии. Портман также активно выступает за защиту окружающей среды.

  • Джоди Фостер

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Джоди Фостер

    Звезда триллера "Молчание ягнят" с раннего возраста участвовала в съемках рекламы и сериалов. В 1976 году вышла картина "Таксист" Мартина Скорсезе, именно она принесла известность юной Джоди Фостер. Американка попробовала себя и в качестве режиссера - она участвовала в съемках сериалов "Карточный домик" и "Оранжевый - хит сезона".

  • Леонардо Ди Каприо

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Леонардо Ди Каприо

    "Жизнь этого парня" - первый фильм с участием Леонардо Ди Каприо в главной роли. До 1993 года Лео снимался только в детских телешоу и мини-сериалах. В 2016 году голливудский актер впервые получил "Оскар" за картину "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Ди Каприо пожертвовал три миллиона долларов во Всемирный фонд дикой природы и собирается создать экологически чистый курорт.

  • Кристина Риччи

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Кристина Риччи

    Мрачная девочка с двумя косичками по имени Уэнздей навсегда запомнилась тем, кто видел хотя бы одну серию "Семейки Аддамс". Сегодня Кристина Риччи успешная актриса, модель и лицо бренда Louis Vuitton.

  • Кирстен Данст

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Кирстен Данст

    Невинное дитя из "Интервью с вампиром", девочка в "Джуманджи", подружка Человека-паука - все это Кирстен Данст, которая в свои 35 лет исполнила около 70 ролей в сериалах и кино. Один из самых скандальных фильмов с ее участием - "Меланхолия" Ларса фон Триера. В драме датского режиссера она сыграла депрессивную невесту Жюстин.

  • Линдси Лохан

    Кинозвезды, которые прославились в детстве

    Линдси Лохан

    Линдси Лохан работает моделью с трех лет. Когда девочке исполнилось 12 лет, она сыграла сестер-близнецов в фильме "Ловушка для родителей". После этой роли ее заметили другие голливудские режиссеры. В 2004 году Лохан выпустила свой первый музыкальный альбом.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:34
Now live
01:34 мин

Чехов по-немецки на фестивале в Москве

 

 

Контекст

Кинозвезды, которые прославились в детстве

20 лет назад вышла первая книга о Гарри Поттере. Роль волшебника в фильме по ней исполнил Дэниел Рэдклифф, когда ему было всего 12 лет. Какие еще звезды стали известными в детстве? (26.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чехов по-немецки на фестивале в Москве  

[No title]  

Дело Серебренникова: почему власти "наехали на культуру" - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Как ЕС намерен остановить "Северный поток - 2"  

Группа Bellingcat сообщила подробности о паспортах наемников ЧВК Вагнера  

Как Литва хочет бороться с российской телепропагандой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно