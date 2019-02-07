Знаменитый актер Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет

В Москве на 84 году жизни умер народный артист России Сергей Юрский, сообщила в пятницу, 8 февраля, пресс-служба Театра имени Моссовета. "Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра. В конце декабря СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский находился в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. В молодости он едва не стал юристом. Провалив экзамены в Школу-студию МХАТ, Юрский пошел на юрфак Ленинградского университета, но спустя три года все-таки бросил изучение права и поступил в театральный. На протяжении 20 лет Сергей Юрский был ведущим актером Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова.

Яркие роли Юрского в театре и кино

В 1978 году Юрский переехал в Москву, где стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. Играл и режиссировал на сцене театра "Школа современной пьесы", МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Зрителям Сергей Юрский запомнился по многочисленным ярким ролям в кинофильмах, среди которых - Викниксор в "Республике ШКИД", Остап Бендер в "Золотом теленке", врач Груздев в "Место встречи изменить нельзя", дядя Митя в "Любовь и голуби", Александр Иванович в "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину" и многие другие.

Кроме того, Юрский был одним из лучших чтецов. В его репертуаре было 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

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