Зимний приют для пернатых хищников (фото)

28.01.2019, Лайферде • Мыши прячутся под снегом, рыбы вполне комфортно чувствуют себя подо льдом... А вот совам, цаплям, ястребам и прочим хищным пернатым нынешней зимой приходится в Германии голодать, особенно молодым, неопытным птицам. Найденных совсем обессилившими доставляют в центры защиты животных. Эту неясыть обыкновенную временно приютили в одном из таких центров общества Nabu в Нижней Саксонии.
Январские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Январь 2019
Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"
27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Рыбак рыбака видит издалека
26.01.2019, Бловац • Хотите - верьте, хотите - нет, но это чучело на пруду в Мекленбурге установили, чтобы отпугивать не птиц, а рыбаков-браконьеров, которые норовят наловить здесь рыбы без соответствующего разрешения. Арендаторы водоема, прибегнувшие к столь нерадикальному способу защиты своих интересов, утверждают, что пугало со своими служебными обязанностями справляется вполне успешно.
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Кадр за кадром - Январь 2019
На острове богатых и красивых
25.01.2019, Зюльт • "Мерседесам", "Порше" и прочим статусным символам на колесах скоро придется немного потесниться на немецком острове Зюльт. В середине марта здесь начнутся испытания электрического автономного автобуса (слева), который будет передвигаться по острову без водителя, а расписание будет составляться и автоматически меняться в зависимости от спроса, то есть загруженности линии.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Сено для баварских оленей
25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Открыто на ремонт
24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Успел подрасти
23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Кашалот в аудитории
21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Кровавая" Луна над Дрезденом
21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Над зимними Альпами
20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Зеленая стрелка" для велосипедистов
19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Сколько калорий в немецком пиве?
18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Первый в Германии транзистор
17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Бавария после снегопадов
17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Лунное письмо"
16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зимняя калина
16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Последний писк берлинской моды
15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.
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Кадр за кадром - Январь 2019
В Германии ввели секционный контроль
14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зоопарк расстается с белыми медведями
13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Эльбской филармонии - два года
12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.
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Кадр за кадром - Январь 2019
День немецкого яблока
11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Поезд под снегом
10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пробки из-за снегопада
09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Новости из берлоги
08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Чемпионат по метанию елок
07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Как колядуют в Германии
06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Елки для зоопарка
05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пятидневный носорог
03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Затишье перед бурей
02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Самый длинный замок Европы
01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
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Лучшие фотографии животных из Германии
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В мире животных - 2018
Мыши счет любят
14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.
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В мире животных - 2018
"Поросячий рай"
19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.
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В мире животных - 2018
Сибирские гости Бранденбурга
24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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В мире животных - 2018
Тюлений беби-бум
30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.
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В мире животных - 2018
Гусиный марш
17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.
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В мире животных - 2018
Рыси осваивают новые территории
28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.
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В мире животных - 2018
Маленький вомбат
05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.
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В мире животных - 2018
Чингисхан из немецкого замка
11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.
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В мире животных - 2018
Черепаший Мойдодыр
02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.
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В мире животных - 2018
Белоснежный олененок Мика
22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.
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В мире животных - 2018
Сурикат ищет ботинки
25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.
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В мире животных - 2018
Пятеро аистят
07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.
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В мире животных - 2018
Бранденбургские скворцы
09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.
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В мире животных - 2018
Хомяков - на свободу!
20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.
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В мире животных - 2018
Первый год на новом месте
24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.
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В мире животных - 2018
"Пёсьи дни"
30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.
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В мире животных - 2018
Стриж-альбинос
16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.
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В мире животных - 2018
Самый быстрый мопс Берлина
17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".
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В мире животных - 2018
Ночь летучих мышей в Германии
24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.
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В мире животных - 2018
Трубкозуб Мемфис
28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.
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В мире животных - 2018
Луг с видом на собор
04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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В мире животных - 2018
Ушастые совы на Одере
08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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В мире животных - 2018
Любимец монашек
19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.
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В мире животных - 2018
Детский дом для тюленей
21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.
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В мире животных - 2018
Белый мишка
07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.
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В мире животных - 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
Автор: Максим Нелюбин