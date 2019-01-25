Зимний приют для пернатых хищников (фото)

В мире животных - 2018

Северные олени из Гарца

10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

Автор: Максим Нелюбин