Зимний вечер в фахверковом Фройденберге (фото)

Здешний фахверковый Старый город входит в число самых узнаваемых достопримечательностей Германии.
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.
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Январские кадры из Германии
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии. (07.09.2018)
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда. (22.06.2018)
В историческом центре Кведлинбурга насчитывается около 1300 старых фахверковых домов. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (12.11.2015)
В этом городе предложили корону первому германскому королю из саксонской династии - Генриху Птицелову. Помимо церкви на Замковой горе в список ЮНЕСКО внесены фахверковые дома. (12.11.2016)
В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления. (22.01.2016)
Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен. (17.04.2018)
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