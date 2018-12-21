Зимний вечер в Рудных горах (фото)

Рудные горы - популярный туристический регион. Посмотрите, как красиво там зимой.
25.12.2018, Зайффен • Этот регион находится в двух странах на границе немецкой земли Саксония и чешской Богемии. Зимой здесь всегда много снега и созданы прекрасные условия для катания на лыжах, а так эти места выглядят вечером, когда туристы уже отдыхают после занятий всякими разными зимними видами спорта или просто длительных прогулок на свежем воздухе.
Декабрьские кадры из Германии
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Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
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