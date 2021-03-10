Зимние Олимпийские игры в Сочи - 2014

XXII зимние Олимпийские игры 2014 года прошли в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года.

Зимняя Олимпиада в Сочи - вторые Олимпийские игры, прошедшие на территории России. В 1980 году летние Олимпийские игры принимала столица СССР Москва. По окончании Олимпийских игр на ее объектах были проведены зимние Паралимпийские игры. В Сочи было разыграно 98 комплектов медалей. Российская Федерация по итогам сочинской Олимпиады заняла 1-е место в общем медальном зачете. Однако в ходе допингового скандала, начавшегося в конце 2014 года, Международный олимпийский комитет осенью 2017 года дисквалифицировал задним числом ряд российских спортсменов, аннулировав их результаты. Таким образом Россия в неофициальном общекомандном зачете не только лишилась победы, но и не вошла в число призеров.