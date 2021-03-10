Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зимние Олимпийские игры в Сочи - 2014

XXII зимние Олимпийские игры 2014 года прошли в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года.

Зимняя Олимпиада в Сочи - вторые Олимпийские игры, прошедшие на территории России. В 1980 году летние Олимпийские игры принимала столица СССР Москва. По окончании Олимпийских игр на ее объектах были проведены зимние Паралимпийские игры. В Сочи было разыграно 98 комплектов медалей. Российская Федерация по итогам сочинской Олимпиады заняла 1-е место в общем медальном зачете. Однако в ходе допингового скандала, начавшегося в конце 2014 года, Международный олимпийский комитет осенью 2017 года дисквалифицировал задним числом ряд российских спортсменов, аннулировав их результаты. Таким образом Россия в неофициальном общекомандном зачете не только лишилась победы, но и не вошла в число призеров.

ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Томас Бах - тактик на троне МОК 10.03.2021

10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.
Russia's pilot Alexander Zubkov (front) gestures as he and Alexey Voevoda complete the final run of the men's two-man bobsleigh competition at the 2014 Sochi Winter Olympics February 17, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (RUSSIA - Tags: SPORT BOBSLEIGH OLYMPICS)

Арбитраж в Лозанне подтвердил лишение бобслеиста Зубкова золота Игр в Сочи 30.10.2020

Апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева отклонены, решение Международной федерации бобслея и скелетона признано верным.

Silvermedallist RUSSIA mit Yana Romanova ( red ), Olga Zaitseva (green), Ekaterina Shumilova (yellow), Olga Vilukhina (blue) Biathlon Women`s 4x6km Relay Laura Biathlon Center XXII Olympic Winter Games Sochi 2014 Copyright by : sampics Photographie |

Спортивный арбитраж отменил дисквалификацию российских биатлонисток 25.09.2020

CAS полностью оправдал Ольгу Вилухину и Яну Романову и частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Последняя при этом признана виновной в использовании допинга и подмене результатов анализа.
Russia-1 four-man bobsleigh, steered by Alexander Zubkov takes part in the first four-man Bobsleigh official training during the Sochi Winter Olympics at the Sanki Sliding Center on February 19, 2014. AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи среди бобслеистов 28.03.2019

В пользу латышей, американцев и британцев распределены медали, которых россиян лишили в соревнованиях бобслеистов из-за нарушения антидопинговых правил в Сочи.
Russia's pilot Alexander Zubkov (front) gestures as he and Alexey Voevoda complete the final run of the men's two-man bobsleigh competition at the 2014 Sochi Winter Olympics February 17, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (RUSSIA - Tags: SPORT BOBSLEIGH OLYMPICS)

Казус Зубкова: олимпийский чемпион в отдельно взятой стране? 11.01.2019

Можно ли быть олимпийским чемпионом в отдельно взятой стране? Случай российского бобслеиста Александра Зубкова показал, что не все однозначно. Самого спортсмена, похоже, интересует другое.
3062333 01.04.2017 Denis Ten of Kazakhstan performs his free skate program at the ISU Figure Skating Championships in Helsinki. Alexander Vilf / Sputnik Foto: Alexander Vilf/Sputnik/dpa |

В Алма-Ате задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена 20.07.2018

Предполагаемый преступник сознался в убийстве бронзового призера сочинской Олимпиады. Ведется розыск второго подозреваемого.
21.02.2014 FILE - In this Feb. 21, 2014, file photo, a man walks past a sign reading doping control, at the Laura biathlon and cross-country ski center, at the 2014 Winter Olympics in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Photo/Lee Jin-man, File) |

СКР направил в WADA опровержение показаний Родченкова 11.05.2018

Российское следствие не нашло доказательств подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. СКР направил в антидопинговое агентство WADA материалы, опровергающие утверждения его информатора Родченкова.
ARCHIV 2014 ***** epa05017959 (FILE) A file picture dated 21 February 2014 of the Doping Control Station in the Laura Biathlon Center during the Sochi 2014 Olympic Games in Krasnaya Polyana, Russia. On 09 November 2015 an independent commission set up by the World Anti-Doping Agency (WADA) will publish a report on its findings of an investigation into allegations of widespread doping in elite Russian athletes. EPA/HENDRIK SCHMIDT *** Local Caption *** 51249175 Copyright: picture alliance/epa/H. Schmidt

Прохоров поможет спортсменкам из РФ судиться с Родченковым в США 20.02.2018

Три российских биатлонистки, дисквалифицированных МОК, подают иск в суд штата Нью-Йорк против информатора WADA Родченкова и требуют компенсации в 10 млн долларов.

The Gangneung Olympic Village is seen in Gangneung, South Korea January 25, 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji

Высокая цена Олимпийских игр (фотогалерея) 15.02.2018

Олимпийские игры - это праздник для любителей спорта. И головная боль для экологов, поскольку подготовка к каждой Олимпиаде наносит серьезный ущерб окружающей среде.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 6, 2013. President of Russia Vladimir Putin torches the Olympic cauldron in Red Square thus giving a start to the Olympic Torch Relay. (Photo ITAR-TASS / Alexei Nikolsky)

FAZ: Путин несет ответственность за допинг на Олимпиаде в Сочи 01.02.2018

Давал президент РФ прямое указание использовать допинг или нет, он все равно ответственен за применение запрещенных препаратов на Играх в Сочи, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Russland

В организации избиения экоактивистов в Краснодаре подозревают сотрудников ФСБ 25.01.2018

Прошел месяц после нападения неизвестных на координатора "Эковахты" Андрея Рудомаху. Преступники до сих пор не найдены. Расследование не ведется должным образом, рассказал DW активист.
Ein Messingschild hängt neben der Einfahrt zum Sitz des internationalen Sportgerichtshofes CAS, aufgenommen am 09.05.2008 in Lausanne (Schweiz). Foto: Frank May dpa | Verwendung weltweit

Мутко опротестовал в CAS свою дисквалификацию 09.01.2018

В Спортивный арбитражный суд поступил иск от Виталия Мутко. МОК 5 декабря пожизненно отстранил российского чиновника от участия в олимпийском движении.
2377927 02/17/2014 Alexander Zubkov and Alexei Voyevoda (Russia) during the final heat of the two-man bobsleigh competition at the XXII Olympic Winter Games in Sochi. Anton Denisov/RIA Novosti

МОК пожизненно отстранил российского бобслеиста Воеводу 18.12.2017

Алексей Воевода собирается обжаловать свою дисквалификацию в CAS. Он отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем (06.12.2017) 06.12.2017

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, с чьих документальных фильмов и начались разоблачения системы допинга в РФ, критикует решение МОК об отстранении России от Олимпийских игр. Он считает эти меры недостаточными.
ARCHIV - Grigory Rodchenkov, Director of the Federal State Unitary Enterprise «Anti-Doping Central», is pictured in the chromatography/ mass spectrometry laboratory, 30.01.2006. Photo ITAR-TASS/Vitaly Belousov) (zu dpa «Doping-Skandal: Leiter des Moskauer Labors tritt zurück» vom 11.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/V. Belousov

Человек-допинг: двойная жизнь Родченкова 04.12.2017

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК.
Silver medalist Russia's Maxim Vylegzhanin (7) gold medalist Russia's Alexander Legkov (3) and Bronze medalist Russia's Ilia Chernousov (8) celebrate at the finish line in the Men's Cross-Country Skiing 50km Mass Start Free at the Laura Cross-Country Ski and Biathlon Center during the Sochi Winter Olympics on February 23, 2014, in Rosa Khutor, near Sochi. AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU (Photo credit should read PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images)

FIS временно отстранила шесть российских лыжников от соревнований 30.11.2017

Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований шестерых российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировал МОК. FIS отметила "системный сговор" на Олимпиаде в Сочи.

Показать еще