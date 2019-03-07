 Зимнее затишье во время весеннего шторма (фото) | Кадр дня | DW | 09.03.2019

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Кадр за кадром

Зимнее затишье во время весеннего шторма (фото)

Этот живописный маяк ждет начала нового туристического сезона на балтийском курорте Варнемюнде.

Варнемюнде

Варнемюнде • На календаре - весенний месяц март, но не стоит забывать, что астрономическая дата начала весны в 2019 году приходится в Германии на 20 марта, 22 часа и 58 минут. Так что туристическое затишье на балтийских курортах пока можно называть затишьем зимним.

Эта фотография была сделана на курорте Варнемюнде в земле Мекленбург - Передняя Померания. Официально он является районом соседнего города Ростока. Первые отдыхающие появились на здешнем песчаном пляже в далеком 1821 году. 

Каждым летом в этих местах проходят два крупных праздника парусного спорта - Варнемюндская неделя (Warnemünder Woche) и Ганзейская регата (Hanse Sail). Число посетителей каждого из этих международных мероприятий составляет около миллиона человек.

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    Автор: Максим Нелюбин


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