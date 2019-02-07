 Зима по-баварски (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 07.02.2019

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Фоторепортажи

Зима по-баварски (фотогалерея)

Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.

  • Нойшванштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Наше путешествие по зимней Баварии начнем около замка Нойшванштайн - самой популярной баварской достопримечательности. Здешние романтические ландшафты впечатляют в любое время года.

  • Картина Рудольфа Венига (Rudolf Wenig), 1880 год

    Зимние ландшафты Баварии

    Так эти места выглядели в позапрошлом веке во времена баварского короля Людвига II, заложившего здесь этот сказочный замок. На картине 1880 года изображена ночная поездка Людвига II по окрестностям Нойшванштайна.

  • Швангау

    Зимние ландшафты Баварии

    Недалеко от замка Нойшванштайн в баварском регионе Швангау находится эта барочная церковь Святого Коломана, построенная в XVII веке.

  • Гросер-Арбер

    Зимние ландшафты Баварии

    Такой вид на зимние красоты Баварского леса и Баварские Альпы на горизонте открывается с 1456-метровой горы Гросер-Арбер.

  • Зонтхофен

    Зимние ландшафты Баварии

    Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В конце января он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.

  • Берхтесгаденер-Ланд

    Зимние ландшафты Баварии

    Еще одна живописная заснеженная баварская церковь - храм Святого Себастьяна около Рамзау в районе Берхтесгаденер-Ланд.

  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

    В национальном парке Баварский лес живут дикие кабаны.

  • Вальберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Нойшванштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Наше путешествие по зимней Баварии начнем около замка Нойшванштайн - самой популярной баварской достопримечательности. Здешние романтические ландшафты впечатляют в любое время года.

  • Картина Рудольфа Венига (Rudolf Wenig), 1880 год

    Зимние ландшафты Баварии

    Так эти места выглядели в позапрошлом веке во времена баварского короля Людвига II, заложившего здесь этот сказочный замок. На картине 1880 года изображена ночная поездка Людвига II по окрестностям Нойшванштайна.

  • Швангау

    Зимние ландшафты Баварии

    Недалеко от замка Нойшванштайн в баварском регионе Швангау находится эта барочная церковь Святого Коломана, построенная в XVII веке.

  • Гросер-Арбер

    Зимние ландшафты Баварии

    Такой вид на зимние красоты Баварского леса и Баварские Альпы на горизонте открывается с 1456-метровой горы Гросер-Арбер.

  • Зонтхофен

    Зимние ландшафты Баварии

    Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В конце января он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.

  • Берхтесгаденер-Ланд

    Зимние ландшафты Баварии

    Еще одна живописная заснеженная баварская церковь - храм Святого Себастьяна около Рамзау в районе Берхтесгаденер-Ланд.

  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

    В национальном парке Баварский лес живут дикие кабаны.

  • Вальберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Германия. Зимняя сказка

  • Райтвайн

    Зимняя Германия

    Лебеди в бранденбургском Райтвайне на реке Одер.

  • Оберхоф

    Зимняя Германия

    Оберхоф в Тюрингии.

  • Брокен

    Зимняя Германия

    На горе Брокен в Саксонии-Анхальт.

  • Брауншвейг

    Зимняя Германия

    Около Брауншвейга в Нижней Саксонии.

  • Штур

    Зимняя Германия

    Лес около города Штура в Нижней Саксонии.

  • Зенде

    Зимняя Германия

    Поле около города Зенде под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Бризен

    Зимняя Германия

    Журавли в бранденбургском Бризене.

  • Морицбург

    Зимняя Германия

    В парке саксонского замка Морицбург под Дрезденом.

  • Веймар

    Зимняя Германия

    Шиповник в Веймаре (Тюрингия).

  • Равенсбург

    Зимняя Германия

    Замерзший иней на окне машины в Равенсбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Фишерхуде

    Зимняя Германия

    Фишерхуде в Нижней Саксонии.

  • Бад-Франкенхаузен

    Зимняя Германия

    Лес около Бад-Франкенхаузена в Тюрингии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Зимняя Германия

    В окрестностях Франкфурта-на-Майне (Гессен).

  • Кальхройт

    Зимняя Германия

    Кальхройт в Баварии.

  • Нессельванг

    Зимняя Германия

    В окрестностях баварского Нессельванга.

  • Хердекке

    Зимняя Германия

    Город Хердекке в Северном Рейне-Вестфалии.

  • Большой Фельдберг

    Зимняя Германия

    На горе Большой Фельдберг в Гессене.

  • Нижняя Саксония

    Зимняя Германия

    В окрестностях Ганновера (Нижняя Саксония).

  • Мюнхен

    Зимняя Германия

    Парк Хофгартен в Мюнхене (Бавария).

  • Грос-Штитен

    Зимняя Германия

    Грос-Штитен в Мекленбурге-Передней Померании.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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