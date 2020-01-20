Зима в Шварцвальде: снег выпал только в феврале (фото)

Три февральские фотографии из зимнего немецкого "Чернолесья". Снега, как видно, мало, но все же он есть!
Гайслинген • Снег нынешней зимой в Германии - в большом дефиците, но все же есть еще места, радующие хотя бы отдаленными намеками на снежный покров.
Эти фотографии были сделаны на днях в немецком "Чернолесье" - популярном туристическом регионе Шварцвальд, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
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