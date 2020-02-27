Зима в разгар весны: в конце марта в Германии выпал снег (фото)

Гамбург / Штральзунд / Титизе-Нойштадт • В прошедшие выходные погода преподнесла жителям Германии сюрприз: в разгар весны сначала наступило резкое похолодание, а затем во в многих местах выпал снег. Эти фотографии сделаны в Гамбурге, а также в землях Мекленбург - Передняя Померания и Баден-Вюртемберг.

Заснеженные маргаритки в Штральзунде

Пустые столы в Шварцвальде

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