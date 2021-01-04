Зима во Франкфурте: заснеженный фахверк и грустящие самолеты (фото)

Франкфурт-на-Майне • Снежных ландшафтов мало не бывает! Продолжаем тему, начатую накануне здесь Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях, но сегодня останемся в одном немецком городе - в любом случае, не будем далеко от него удаляться.

Первые две фотографии сделаны на исторической площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне. Здесь находится Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий эта ратуша была местом избрания и коронации немецких императоров. Сейчас во время локдауна в Старом городе немноголюдно, если не сказать - пусто, как и во Франкфуртском международном аэропорту, где на поле перед терминалами грустят гордые "Боинги" и другие самолеты, простаивающие по тем же самым причинам: из-за пандемии поток авиапассажиров в ФРГ сократился на 72 процента.

Зимний Франкфурт и окрестности. Фотографии

Старая ратуша на площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне

Франкфуртский международный аэропорт и вид на заснеженный Таунус

Ранним утром во вторник, 12 января, во Франкфурте-на Майне шел снег

Законсервированные самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa на стоянке во Франкфуртском аэропорту

Вид на Франкфурт-на-Майне из Таунуса

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