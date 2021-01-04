 Зима во Франкфурте: заснеженный фахверк и грустящие самолеты (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.01.2021

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По Германии

Зима во Франкфурте: заснеженный фахверк и грустящие самолеты (фото)

Так сейчас в середине января выглядят площадь Рёмерберг, Франкфуртский аэропорт и соседний регион Таунус.

Площадь Рёмерберг, Франкфурт-на-Майне

Символическое изображение Юстиции на площади Рёмерберг и старые фахверковые дома

Франкфурт-на-Майне • Снежных ландшафтов мало не бывает! Продолжаем тему, начатую накануне здесь Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях,  но сегодня останемся в одном немецком городе - в любом случае, не будем далеко от него удаляться.

Первые две фотографии сделаны на исторической площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне. Здесь находится Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий эта ратуша была местом избрания и коронации немецких императоров. Сейчас во время локдауна в Старом городе немноголюдно, если не сказать - пусто, как и во Франкфуртском международном аэропорту, где на поле перед терминалами грустят гордые "Боинги" и другие самолеты, простаивающие по тем же самым причинам: из-за пандемии поток авиапассажиров в ФРГ сократился на 72 процента

Зимний Франкфурт и окрестности. Фотографии

Рёмерберг, Франкфурт-на-Майне (Германия)

Старая ратуша на площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне

Франкфуртский международный аэропорт

Франкфуртский международный аэропорт и вид на заснеженный Таунус

Ранним утром во вторник, 12 января, во Франкфурте-на Майне шел снег

Ранним утром во вторник, 12 января, во Франкфурте-на Майне шел снег

Франкфуртский международный аэропорт

Законсервированные самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa на стоянке во Франкфуртском аэропорту

Таунус

Вид на Франкфурт-на-Майне из Таунуса

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    Банковские высотки во Франкфурте-на-Майне в начале лета 2015 года.

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    Архитектурные контрасты: готический храм Святого Леонарда (Leonhardskirche) XIII века постройки на фоне современных франкфуртских небоскребов.

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    Ночной Франкфурт

    Мосты через Майн в центре Франкфурта.

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    Площадь Рёмерберг - исторический центр Франкфурта. В центре площади находится Фонтан правосудия со статуей Юстиции, установленный на этом месте в 1611 году.

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    Церковь Паульскирхе (Paulskirche). В 1848-1849 годах в этом храме заседали делегаты первого германского парламента - Франкфуртского национального собрания.

  • Франкфурт-на-Майне

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    Центральный железнодорожный вокзал.

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    14-метровая скульптура "Евро" была установлена перед тогдашним зданием ЕЦБ на площади имени Вилли Брандта в 2001 году в канун введения в наличный оборот в Германии и других странах еврозоны единой европейской валюты. Стала одной из популярных достопримечательностей города.

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    Новая штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ), открытая в марте 2015 года. В двух башнях этого небоскреба высотой 185 и 165 метров работает около 2300 человек.

  • Франкфурт-на-Майне

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    Медведь и бык на площади перед Франкфуртской биржей.

  • Франкфурт-на-Майне

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    "Железный мостик" (Eiserner Steg), возведенный в 1869 году, соединяет старый центр города Рёмерберг с районом Заксенхаузен на противоположной стороне Майна.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Отражения ночных огней на водной поверхности Майна.

  • Франкфурт-на-Майне

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    Старая опера 1880 года постройки. Была разрушена в 1944 году и позже восстановлена. Здание используется для проведения концертов, конференций и других мероприятий.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Внутренний двор художественного музея Städel - одного из самых известных музеев Франкфурта-на-Майне, входящего в число самых посещаемых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Церковь Трёх волхвов (Dreikönigskirche) - храм евангелической общины 1880 года постройки. Был воздвигнут на месте католической часовни, освященной в середине XIV века.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Банковские небоскребы в центре Франкфурта во время фестиваля света Luminale в 2014 году.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Квартал красных фонарей около городского вокзала.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Китайский cад - "Сад небесного спокойствия" - в парке Бетман (Bethmannpark).

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Аэропорт Франкфурта-на-Майне - крупнейший в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    На дальних подступах к Франкфурту.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Зимняя сказка в Германии. Итоги выходных в фотографиях

Отвлечемся от коронавирусной повестки дня и просто полюбуемся на заснеженные ландшафты в разных уголках Германии в прошедшие выходные.  

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