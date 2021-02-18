Видный немецкий социал-демократ, председатель СДПГ, с 2013 по 2018 год вице-канцлер в правительстве "большой коалиции".

Зигмар Габриэль с 27 января 2017 года по 14 марта 2018 года был министром иностранных дел Германии. Кроме того, Габриэль с 2013 по 2018 год был вице-канцлером ФРГ.