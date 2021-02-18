Видный немецкий социал-демократ, председатель СДПГ, с 2013 по 2018 год вице-канцлер в правительстве "большой коалиции".
Зигмар Габриэль с 27 января 2017 года по 14 марта 2018 года был министром иностранных дел Германии. Кроме того, Габриэль с 2013 по 2018 год был вице-канцлером ФРГ.
В Москве выступил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Ранее он поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2" и выступал за постепеннную отмену санкций против России. Что теперь об этом говорит Габриэль - в материале DW.
Дело "русской мафии" - так в немецких газетах нередко называют случаи, связанные с деятельностью русскоговорящих преступных группировок. В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин. ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ, в частности с чеченскими криминальными элементами.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.