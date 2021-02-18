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Зигмар Габриэль

Видный немецкий социал-демократ, председатель СДПГ, с 2013 по 2018 год вице-канцлер в правительстве "большой коалиции".

Зигмар Габриэль с 27 января 2017 года по 14 марта 2018 года был министром иностранных дел Германии. Кроме того, Габриэль с 2013 по 2018 год был вице-канцлером ФРГ.

16.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Sigmar Gabriel, ehemaliger Parteivorsitzender der SPD, hält in der Reinoldikirche eine Trauerrede für den ehemaligen NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD). Schneider war am 3. Januar im Alter von 68 Jahren gestorben. Von 2010 bis 2015 hatte er in der Regierung von SPD-Ministerpräsidentin Kraft das Ministeramt für Arbeit, Integration und Soziales inne. Zuvor hatte er den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW geführt. Am Freitag soll Schneider in Gütersloh, seinem Geburtsort, im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экс-глава МИД ФРГ: "Северный поток - 2" - Вашингтона не касается 18.02.2021

Сроительстве газопровода - суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками. Американцев оно абсолютно не касается, подчеркнул Зигмар Габриэль.

Экс-глава МИД Германии о "Северном потоке 2" и санкциях (19.11.2019) 19.11.2019

В Москве выступил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Ранее он поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2" и выступал за постепеннную отмену санкций против России. Что теперь об этом говорит Габриэль - в материале DW.

Русская мафия в Берлине: чеченские кланы, автоугоны и воры в законе. DW Новости (19.11.2019) 19.11.2019

Дело "русской мафии" - так в немецких газетах нередко называют случаи, связанные с деятельностью русскоговорящих преступных группировок. В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин. ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ, в частности с чеченскими криминальными элементами.
Sigmar Gabriel, Rede vor dem Deutsch-Russischen Forum in Moskau am 18.11.19 Aufgenommen in Moskau am 18.11.19 von Elena Baryshewa (DW)

Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике 19.11.2019

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.
Several Pershing II missiles are prepared for launching at the McGregor Range. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pershing_II_missiles_(single_stage_versions)_at_McGregor_Range.jpg

В Берлине предостерегают США от новой гонки вооружений с РФ 22.10.2018

Немецкие политики раскритиковали выход США из договора о ликвидации РСМД и предупредили о связанных с этим решением опасностях.
(COMBO) This combination of file photos created on January 16, 2017 shows US President-elect Donald Trump (R, January 9, 2017 in New York) and German Vice Chancellor, Economy and Energy Minister Sigmar Gabriel (May 24, 2016 in Meseberg). Europe should face Donald Trump with confidence, German Vice Chancellor Sigmar Gabriel said on January 16, 2017, after the US president-elect had predicted that more EU members would leave the bloc and charged that NATO was obsolete. / AFP / Timothy A. CLARY AND Tobias SCHWARZ (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY,TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу жестко отреагировать на заявления Трампа 13.07.2018

Европе необходимо сообща и жестко ответить на слова президента США, считает Зигмар Габриэль. На саммите НАТО Трамп потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону.

Хайко Мас - проводник новой политики Берлина в отношении Москвы? (29.05.2018) 29.05.2018

Почему немецкие социал-демократы поддержали новую более жесткую риторику главы МИД ФРГ Хайко Маса в отношении Москвы?
**ACHTUNG: schlechte Qualität, bitte auf der Seite überprüfen!*** Festveranstaltung des Deutsch-Russischen Forums mit Sigmar Gabriel und Michail Schwydkoj (Russland) DW, Nikita Jolkver; Berlin 15.03.2018

Зигмар Габриэль: Покушение на Скрипаля надо расследовать в ООН 15.03.2018

Экс-глава МИД Германии предложил поручить расследование попытку убийства в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля организации ООН по контролю над химическим оружием.

Optimiert für mobile Angebote 28.02.2018,USA, District of Columbia, Washington: US-Präsident Donald Trump nimmt an einem Treffen im Cabinet Room des Weißen Hauses zu Sicherheit an Schulen und in Kommunen teil. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Трамп верит в причастность Москвы к отравлению Скрипаля 13.03.2018

Дональд Трамп заявил, что готов принять "как факт" версию, что за отравлением Скрипаля стоят российские власти. Тем временем глава МИД ФРГ решительно осудил применение химического оружия.
14.02.2018, Deutschland, Berlin: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geht die Gangway zu einem Airbus A319 der Luftwaffe hinauf. Gabriel reist zu bilateralen Gesprächen nach Serbien, Kosovo und Bulgarien. Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий бизнес сожалеет об уходе Габриэля с поста главы МИД 10.03.2018

Глава Восточного комитета немецкой экономики отметил заслуги Зигмара Габриэля в защите интересов немецкого бизнеса в Восточной Европе, в том числе в России.
14.02.2018, Deutschland, Berlin: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geht die Gangway zu einem Airbus A319 der Luftwaffe hinauf. Gabriel reist zu bilateralen Gesprächen nach Serbien, Kosovo und Bulgarien. Foto: Silas Stein/dpa | Verwendung weltweit

Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства ФРГ 08.03.2018

Об этом ему сообщило руководство социал-демократической партии, сообщил политик в социальных сетях. Габриэль будет выполнять функции депутата бундестага.

German Foreign Minister Sigmar Gabriel is being displayed on giant screens as he gives a speech during the Munich Security Conference on February 17, 2018 in Munich, southern Germany. Global security chiefs and top diplomats attend the annual Munich Security Conference running until February 18, 2018 to discuss Syria, Ukraine and other international conflicts and crises. / AFP PHOTO / Thomas KIENZLE (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Россия и Запад в Мюнхене: больше речей, меньше надежды на сближение 17.02.2018

В треугольнике Запад-Россия-Украина Мюнхен зафиксировал позиции. Новые акценты расставили США, но не так, как хотели бы организаторы конференции по безопасности. Репортаж о втором дне форума.
16.02.2018, Bayern, München: Sigmar Gabriel (SPD), Bundesaußenminister, spricht während der 54. Münchner Sicherheitskonferenz. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden mehr als 500 Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs, erwartet. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ назвал условие поэтапной отмены санкций против Москвы 17.02.2018

Необходимо обеспечить полное прекращение огня в Донбассе и вывести тяжелые вооружения, а также направить в регион "голубые каски"ООН, заявил Габриэль.
28.02.2017 +++ People hold placards with hashtag #FREEDENIZ to protest the detantion of German journalist Deniz Yucel in front of Turkish embassy in Berlin on February 28, 2017. The investigative detention against Yuecel in Turkey has sparked indignation in the government, parties, and journalist associations in Germany. Yucel, 43, was detained on February 18 and his apartment searched in connection with news reports on an attack by hackers on the email account of Turkey's energy minister. Yucel originates from Floersheim. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Как ФРГ добивается освобождения журналиста Дениза Юджела 13.02.2018

Год назад в Турции арестовали журналиста Die Welt Дениза Юджела, имеющего двойное гражданство. Юджела обвиняют в пропаганде терроризма. Удастся ли Берлину добиться его освобождения?
18,.12.2017 Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußert sich am 18.12.2017 im Auswärtigen Amt in Berlin zur Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu. Mehr als sieben Monate nach ihrer Festnahme in der Türkei kommt die deutsche Journalistin und Übersetzerin unter Auflagen aus der Untersuchungshaft frei. (zu «Deutsche Politiker begrüßen Freilassung von Mesale Tolu in der Türkei») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии раскритиковал планы США по созданию нового ядерного оружия 05.02.2018

Вместо новых систем оружия нужно разрабатывать новые инициативы по разоружению, подчеркнул Зигмар Габриэль. Он заявил об угрозе раскручивания спирали гонки ядерных вооружений.
ARCHIV - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), aufgenommen am 16.08.2017 in Berlin nach einem Interview. (zu dpa «Gabriel: Abbau von Russland-Sanktionen bei Waffenstillstand» vom 10.01.2018) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии прокомментировал польский закон о вине за Холокост 03.02.2018

Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.
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