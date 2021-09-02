Зенитно-ракетный комплекс "Бук"

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021)

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.