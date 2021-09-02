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Зенитно-ракетный комплекс "Бук"

Войсковой самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук".

ЗРК "Бук" предназначен для поражения аэродинамических целей, летящих со скоростью до 830 м/с на средних и малых высотах, в условиях радиопротиводействия. Дальность поражения – до 30 км. В странах Запада "Бук" обозначается как SA-11 Gadfly.

В состав зенитно-ракетного комплекса "Бук" входят зенитные радиоуправляемые ракеты, передвижной командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, самоходная огневая установка и пускозаряжающая установка.

26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Следователи просят жителей Курска поделиться любой информацией об MH17 02.09.2021

По данным Объединенной следственной группы JIT, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", сбивший малайзийский самолет. Следователи попросили курян предоставить любые относящиеся к делу фото- и видеоматериалы.
2020-03-08 11:09:01 Angehörige der Opfer des Absturzes mit Flug MH17 protestieren am 08. März 2020 vor der russischen Botschaft in Den Haag, Niederlande. Die Gruppe stellte 298 freie Plätze vor der Botschaft ein. Alle 298 Passagiere wurden bei dem Absturz getötet, darunter 196 Holländer. ANP ROBIN VON LONKHUIJSEN

"Сушка" вальнула "Боинг": первые фейки и первые часы после крушения MH17 10.06.2021

В окружном суде Гааги изучили переговоры сепаратистов незадолго до и после удара по "Боингу-777", а также путь ЗРК "Бук" обратно в РФ.
26.05.2021 Presiding judge Hendrik Steenhuis and other trial judges and lawyers view the reconstructed wreckage of Malaysia Airlines Flight MH17, at the Gilze-Rijen military airbase, southern Netherlands, Wednesday, May 26, 2021. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Из России в Украину: суд показал путь "Бука", сбившего "Боинг" 09.06.2021

В Гаагском суде по делу о сбитом MH17 показали, как сепаратисты получили ПВО из России, с помощью которой был сбит "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний".
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России 08.06.2021

На судебном процессе в Нидерландах началось представление материалов дела о сбитом "Боинге-777", в частности улик, указывающих, что лайнер был сбит ракетой "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины.

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.

Судебный процесс по делу MH-17: семьи жертв ждут правды о роли России (07.06.2021) 07.06.2021

Суд в Гааге начал рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". Все 298 пассажиров погибли. Следователи уверены, что ракета была выпущена по самолету из ЗРК "Бук" с территории, которая находилась под контролем пророссийских сепаратистов.
Bilder wurden von Oleg Vtulkin am 17.7.2014 vom Absturzort der MH17 in Grabovo (Grabowo), Ostukraine gemacht. Er hat unserer freien Mitarbeiterin Kitty Logan unterschrieben, dass wir die DW sie verwenden darf. Date: July 17th, 2014 Location: MH17 crash site Grabovo, eastern Ukraine.

Дело о сбитом MH17 разбирают в суде по существу: что важно знать 07.06.2021

В суде Гааги 7 июня началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском "Боинге", выполнявшем рейс MH17. Самое важное о громком суде - у DW.
26.05.2021 Presiding judge Hendrik Steenhuis and other trial judges and lawyers view the reconstructed wreckage of Malaysia Airlines Flight MH17, at the Gilze-Rijen military airbase, southern Netherlands, Wednesday, May 26, 2021. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Суду в Нидерландах показали реконструкцию "Боинга" MH17 26.05.2021

Суд Гааги на выездном заседании осмотрел место реконструкции сбитого в небе над Украиной "Боинга", летевшего рейсом MH17. Это последний этап перед началом рассмотрения дела по существу.
Presiding judge Hendrik Steenhuis, rear, fourth from left, opens the court session as the trial resumed at the high security court building at Schiphol Airport, near Amsterdam, Monday, June 8, 2020, for three Russians and a Ukrainian charged with crimes including murder for their alleged roles in the shooting down of Malaysia Airlines Flight MH17 over eastern Ukraine nearly six years ago. (AP Photo/Robin van Lonkhuijsen, POOL) |

Пулатов заговорил: что рассказал суду в Гааге обвиняемый по делу MH17 03.11.2020

На процессе по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" впервые заслушали показания одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова. На какие вопросы он ответил, а на какие - нет, - у DW.
ITAR-TASS: DONETSK REGION, UKRAINE. JULY 17, 2014. The site of the crash of a Malaysia Airlines Boeing 777 flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, 60 km east of the Ukrainian Russian border. Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze/dpa |

Дело о крушении рейса MH17: суд во времена коронавируса 23.03.2020

В Нидерландах продолжился суд по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году. Из-за угрозы коронавируса несколько судей следили за заседанием онлайн. Репортаж DW.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Катастрофа MH17: как это было и кто виноват? - фотогалерея 06.01.2020

В Гааге 9 марта 2020 года начинается суд по делу о сбитом в небе над Донбассом летом 2014 года "Боинге" "Малайзийских авиалиний". О трагедии и главных обвиняемых - в фотогалерее DW.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге 06.01.2020

В марте 2020 года в Нидерландах начинается суд над обвиняемыми в крушении лайнера "Малайзийских авиалиний", сбитого над Украиной летом 2014 года. История громкой трагедии - в фотогалерее DW.
8. November 2019 Piet Ploeg, Vorsitzender der Stiftung Flugkatastrophe MH17 Piet Ploeg verlor durch die Flugkatastrophe seinen Bruder Erik, seine Schwägerin und seinen Neffen. Anlass ist Gerichtsprozess gegen Verdächtige, die das Passagierflugzeug der Malaysia Airlines MH17 am 17. Juli 2014 abgeschossen haben sollen. Umgebung seines Hauses, Straße bei Utrecht, Niederlande, Naturschutzgebiet. Die Rechte liegen bei DW-Redakteur Mikhail Bushuev.

Что думает о России и Украине родственник жертв MH17 29.11.2019

"Все уверены, что я ненавижу русских", - говорит Пит Плуг, глава фонда жертв сбитого в 2014 году над Донбассом "Боинг 777". DW поговорила с ним перед началом уголовного суда в Гааге.
An armed pro-Russian separatist stands on part of the wreckage of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane after it crashed near the settlement of Grabovo in the Donetsk region in this July 17, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

Расследователи дела MH17: Москва контролировала захват Донбасса 14.11.2019

Влияние России распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в "ДНР", уверены в JIT. Лидеры сепаратистов общались с Сурковым и Аксеновым.
BUK-2M missile system on the firing range at Unit 02030 of the Strategic Missile Forces in the town of Alkino.

СБУ заявила о задержании перевозившего "Бук" водителя 17.07.2019

Установить личность подозреваемого в транспортировке ЗРК "Бук", из которого был сбит "Боинг" под Донецком, помогла видеозапись на телефоне. Сейчас он отбывает наказание в Украине.
Relatives of the victims of the Malaysia Airlines crash in Ukraine in 2014 attend an event to commemorate the disaster in Vijfhuizen, Netherlands, July 17, 2017. REUTERS/Remko de Waal/Pool

Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше? 17.07.2019

Обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" ждет суд в марте 2020 года. В пятилетнюю годовщину катастрофы MH17 DW собрала основные факты и сценарии дальнейшего развития событий.
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