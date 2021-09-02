Войсковой самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук".
ЗРК "Бук" предназначен для поражения аэродинамических целей, летящих со скоростью до 830 м/с на средних и малых высотах, в условиях радиопротиводействия. Дальность поражения – до 30 км. В странах Запада "Бук" обозначается как SA-11 Gadfly.
В состав зенитно-ракетного комплекса "Бук" входят зенитные радиоуправляемые ракеты, передвижной командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, самоходная огневая установка и пускозаряжающая установка.
В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.
Суд в Гааге начал рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". Все 298 пассажиров погибли. Следователи уверены, что ракета была выпущена по самолету из ЗРК "Бук" с территории, которая находилась под контролем пророссийских сепаратистов.