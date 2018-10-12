Землю отдали Чечне, люди об этом не забыли? Что изменилось в Ингушетии

Два года назад, 26 сентября 2018 года, тогда еще глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор, который предусматривал равноценный обмен территориями, однако, по независимым подсчетам, в результате Чечня получила примерно в 25 процентов больше земли, чем Ингушетия. В ответ тысячи людей вышли на улицы Магаса, требуя отправить Евкурова в отставку, а вопрос о передаче земель вынести на референдум.

Власти Ингушетии не выполнили требования протестующих. Акции протеста продолжились весной 2019 года. И вылились в столкновения между активистами и полицией. Как результат - свыше 40 возбужденных уголовных дел за насилие против представителей власти и экстремизм. Больше 200 человек получили административные наказания. Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отменять территориальное соглашение с Чечней не стал, мешать преследованию активистов - тоже. DW рассказывает, как протесты и "ингушское дело" изменили настроения в республике.

Уголовные дела после митингов в Магасе

Два года назад, сразу после начала протестов в Ингушетии, историки Якуб Гогиев и Танзила Дзаурова приехали из Магаса в Москву на телеканал "Дождь". Федеральные каналы не освещали протесты, поэтому они решили сами рассказать, что происходит у них на родине. Вместе с ними на эфир приехал Барах Чемурзиев, председатель общественного движения "Опора Ингушетии". Тогда все трое в беседе с корреспондентом DW говорили, что не чувствуют себя в опасности. "Быть несогласным в Чечне и Ингушетии - это разные вещи", - звучало в разговоре.

Барах Чемурзиев

Но весной 2019 года мирные протесты переросли в столкновение с силовиками: на активистов посыпались аресты и штрафы. Бараха Чемурзиева вместе с еще шестью лидерами протеста посадили в СИЗО - их обвинили в организации насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч.2 ст. 318 УК) на митинге в Магасе в марте 2019 года. Правозащитная организация "Мемориал" признала их политзаключенными. Всего к уголовной ответственности за митинги привлекли 44 человека.

Страха нет: как аресты сплотили жителей Ингушетии

Историка Якуба Гогиева штрафы и аресты к счастью не коснулись, но на фоне протестов он остался без работы. Как и прежде, он уверен, что страха в республике нет. "Есть обостренное чувство несправедливости, которое натыкается на грубую физическую силу", - говорит он. Якуб считает, что изначально сплоченных на бытовом уровне ингушей эти протесты сделали лишь сильнее. "Люди даже говорят, что эти события стали полезны тем, что показали, кто чего стоит. Если в ближайшее время нас ожидают более серьезные политические потрясения, теперь мы точно знаем, кому из тех, кто занимается политикой, журналистикой или другой общественной деятельностью можно доверять", - заключил он.

Якуб Гогиев и Танзила Дзаурова

Политолог Алексей Титков считает, что настроения в Ингушетии, хоть их и трудно замерить, однозначно переменились. "Чтобы нормально представлять ситуацию, нужно быть на месте, но, по рассказам, и споры по границе, и затем ситуация с коронавирусом оставили большой след. Республика, скорее, своеобразно политизированная, в своем стиле", - считает он.

Местные чиновники невольно вернули жителям интерес к общественным и политическим процессам, который на протяжении долгих лет планомерно преднамеренно сами уничтожали, считает глава ингушского отделения "Яблока" Руслан Муцольгов. Целые семьи впервые столкнулись с судебной системой, искали адвокатов для арестованных, собирали деньги на пожертвования. Помимо митинга были опробованы новые формы протеста: одиночные пикеты в поддержку арестантов, флешмобы в соцсетях, открытки политзаключенным, обращения тейпов в парламент с требованием вернуть прямые выборы, бойкот муниципальных выборов 2019 года. "Люди понимают, что репрессии продолжаются, но мириться с произволом в отношении народа не собираются", - говорит Муцольгов.

Ингушетия и Кремль: как изменились отношения

Вместе с отношением к региональной власти у жителей республики менялось и отношение к Кремлю, считает Муцольгов. По его словам, "глухота и слепота" федерального центра к учиненной в отношении жителей Ингушетии несправедливости привели к тому, что люди окончательно утратили доверие к федеральной власти.

"Жители республики видят все, что происходит в отношении других политзаключенных по всей стране. Репрессии и преследования, давление на НКО и гражданских активистов, социально-экономическая ситуация по всей стране и особенно в нашей республике - все это отражается на формировании отношения жителей Ингушетии ко всем ветвям власти и ко всем ответственным за это политикам", - говорит глава местного "Яблока" Муцольгов.

Руслан Муцольгов

С новым главой Ингушетии Калиматовым поначалу связывали какие-то надежды. Но он также проигнорировал преследование активистов и пересматривать договор о передачи территорий Чечне не стал.

"Это ясно дало понять: ни один ставленник Кремля не будет отстаивать интересы и мнение народа. Он будет делать только то, что ему позволено федеральным центром. А "сверху" не стоит задача как-то улучшить жизнь людей, гарантировать соблюдение их прав и так далее", - уверена Изабелла Евлоева. По ее словам, люди хорошо это понимают, и отчасти поэтому многие тейпы и общественные организации подают обращения в парламент с просьбой к депутатам проголосовать за возвращение прямых выборов в Ингушетии.

Обида на федеральные власти в республике очень сильная, говорит Якуб Гогиев. Но бездействию "федералов" не удивлен. "Кремль отреагировал так, как он это делал в последние 100-150 лет. Вопрос всегда решался не в нашу пользу. Вот и сейчас кусочек отрезали", - говорит Гогиев.

Как в Ингушетии относятся к российской оппозиции

Кризис доверия в Ингушетии наблюдается не только по отношению к федеральной власти, но и обобщенно к оппозиции, которая недостаточно, по мнению местных активистов, поддержала республику. Местами даже возросли сепаратистские настроения, уверена Изабелла Евлоева, основатель независимого интернет-издания об Ингушетии "Фортанга" .

"В обществе сложилось устойчивое мнение, что никто ингушам не поможет, кроме нас самих. История показывает, что российская власть, ее ставленники, политическая система менялась, а отношение к ингушам - нет", - говорит журналистка.

По словам Якуба Гогиева, в общении он часто слышит фразу: "Что Навальный с его оппозицией, что официальная власть с их отношением к Кавказу - одно и то же". Сам он думает так: "Для них всех, там в Москве, Кавказ - это что-то далекое и жутко ненавистное. Да, для галочки, когда мы протестовали, про нас говорили. Это нужно было как дополнение к общей картинке. Мол, смотрите, вся Россия бунтует против Путина. После, когда протесты сошли на нет, а людей посадили, никакой поддержки с их стороны мы не почувствовали. Мы сами по себе, и они сами по себе".

Будут ли в Ингушетии новые протесты?

Большие протестные митинги, какие были в 2018-м - начале 2019 года, могут вновь собраться по любому серьезному поводу, считает политолог Алексей Титков. "Регион компактный, от любой крайней точки до столицы - час-полтора на машине. И сильные родственные и местные связи, чтобы людей мобилизовать на протест", - говорит он.

Несмотря на уголовное и административное преследование протестующих, из республики уехали немногие. "Наоборот, в последнее время люди говорят, что нужно подавать новые заявки на митинги. Что и было сделано пару недель назад родственниками арестованного Малсага Ужахова", - поясняет журналистка Изабелла Евлоева. Правительство Ингушетии провести акцию не разрешило.

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