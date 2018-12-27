 Земельные власти в ФРГ готовы обсудить модель церковного налога для мечетей | Новости из Германии о Германии | DW | 13.05.2019

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Германия

Земельные власти в ФРГ готовы обсудить модель церковного налога для мечетей

Ограничение зарубежного влияния на мечети позволит снизить риск возможной радикализации, пишет Die Welt. В настоящее время мечети в Германии зависят от дотаций из других стран.

Мечеть в Кельне

Мечеть в Кельне

Власти ряда земель Германии демонстрируют готовность обсудить финансирование мечетей по образцу церковного налога, взимаемого с католиков и протестантов. Так, МВД земли Мекленбург - Передняя Померания в ответ на запрос газеты Die Welt заявило, что "открыто" к подобной модели, сообщает издание в понедельник, 13 мая.

Зависимость мечетей от дотаций

В настоящее время мечети в Германии зависят от зарубежных дотаций. В частности, около 900 мечетей относятся к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DITIB), который тесно связан с турецким государственным управлением по делам религии. Оно, в свою очередь, подчиняется непосредственно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Контекст

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Все больше исповедующих ислам в Германии знают немецкий язык, имеют работу и чувствуют связь с этой страной. Но многие ее жители по-прежнему не хотят иметь соседей-мусульман. (25.08.2017)

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По мнению властей ряда земель, мусульманские общины в ФРГ должны иметь возможность в достаточной степени обеспечивать свою деятельность за счет источников внутри Германии. Ограничение иностранного влияния на мечети позволит "снизить опасность возможной радикализации", отмечает издание.

В свою очередь, официальный Берлин считает финансирование мечетей по модели церковного налога "возможным способом" обеспечить независимость мусульманских общин от радикального влияния из других стран. Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге. В то же время само правительство не видит необходимости действовать, поскольку взимание церковного налога в Федеративной Республике не входит в компетенцию федеральных властей.

Церковный налог в Германии

Право взимать церковный налог зафиксировано в конституции Германии. Его размер составляет 8 процентов от суммы подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и 9 процентов во всех остальных землях. Платят церковный налог только члены той или иной церкви или религиозной общины. Атеисты, безработные, малоимущие, дети, школьники, студенты и пенсионеры освобождены от него.

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