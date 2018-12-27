Земельные власти в ФРГ готовы обсудить модель церковного налога для мечетей

Власти ряда земель Германии демонстрируют готовность обсудить финансирование мечетей по образцу церковного налога, взимаемого с католиков и протестантов. Так, МВД земли Мекленбург - Передняя Померания в ответ на запрос газеты Die Welt заявило, что "открыто" к подобной модели, сообщает издание в понедельник, 13 мая.

Зависимость мечетей от дотаций

В настоящее время мечети в Германии зависят от зарубежных дотаций. В частности, около 900 мечетей относятся к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DITIB), который тесно связан с турецким государственным управлением по делам религии. Оно, в свою очередь, подчиняется непосредственно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

По мнению властей ряда земель, мусульманские общины в ФРГ должны иметь возможность в достаточной степени обеспечивать свою деятельность за счет источников внутри Германии. Ограничение иностранного влияния на мечети позволит "снизить опасность возможной радикализации", отмечает издание.

В свою очередь, официальный Берлин считает финансирование мечетей по модели церковного налога "возможным способом" обеспечить независимость мусульманских общин от радикального влияния из других стран. Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге. В то же время само правительство не видит необходимости действовать, поскольку взимание церковного налога в Федеративной Республике не входит в компетенцию федеральных властей.

Церковный налог в Германии

Право взимать церковный налог зафиксировано в конституции Германии. Его размер составляет 8 процентов от суммы подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и 9 процентов во всех остальных землях. Платят церковный налог только члены той или иной церкви или религиозной общины. Атеисты, безработные, малоимущие, дети, школьники, студенты и пенсионеры освобождены от него.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

