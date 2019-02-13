 ″Зеленые″ требуют обсудить ″Северный поток - 2″ в бундестаге | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2019

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Германия

"Зеленые" требуют обсудить "Северный поток - 2" в бундестаге

Своим отношением к газопроводу "Северный поток - 2" Берлин препятствует достижению энергетических и климатических целей Евросоюза, считает лидер фракции "Союз-90"/"зеленые" в парламенте ФРГ.

Прокладка труб газопровода Северный поток - 2, ноябрь 2018 года

Прокладка труб газопровода "Северный поток - 2", ноябрь 2018 года

Фракция партии "Союз-90"/"зеленые" потребовала еще до конца текущей недели обсудить в германском бундестаге спор вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". Уже подана заявка на проведение парламентского "актуального часа" по этому вопросу, сообщила фракция "зеленых" в своем микроблоге Twitter во вторник, 12 февраля.

"Если бы федеральное правительство так же активно выступало за защиту климата и чистую энергию, от "Северного потока - 2" и поставок российского газа можно было бы полностью отказаться", - отмечается в сообщении. "Зеленые" также процитировали слова главы фракции - Катрин Гёринг-Экардт (Katrin Göring-Eckardt) о том, что "Северный поток - 2" был и остается ошибкой".

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Своим отношением к проекту газопровода правительство ФРГ "торпедирует европейские энергетические и климатические цели и предает европейскую солидарность, впадая в еще большую зависимость от российского газа", считает Гёринг-Экардт.

Страны ЕС достигли компромисса по "Северному потоку - 2"

Газопровод, который критикуют также ряд европейских стран, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", завершить работы планируется в 2019 году. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа.

8 февраля страны Евросоюза поддержали компромиссное решение по проекту, внеся поправки в Третий энергопакет ЕС. Согласно им, за идущий из третьей страны газопровод отвечает то государство ЕС, на территории которого эта транспортная магистраль впервые подключается к европейским энергосетям. Таким образом, регулировать "Северный поток - 2" будет Берлин, а не Брюссель.

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    Автор: Андрей Гурков


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