 ″Зеленые″ критикуют неэкологичные полеты членов правительства ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2019

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Германия

"Зеленые" критикуют неэкологичные полеты членов правительства ФРГ

Ряд немецких политиков вылетают в США отдельно друг от друга. Их критикуют за неэкологичные действия и растрату бюджетных денег.

Ангела Меркель у правительственного самолета (ноябрь 2018 г.)

Ангела Меркель у правительственного самолета (ноябрь 2018 г.)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) через два дня после принятия ряда законов, нацеленных на защиту климата, отправляются в рабочие поездки в США. При том, что они почти одновременно вылетают в одном и том же направлении, они используют два разных самолета. Представитель оборонного ведомства Германии в воскресенье, 22 сентября, объяснил ситуацию "организационными" соображениями, в частности, учитываются пункты назначения, маршруты, величина делегаций и расписания визитов немецких политиков. Кроме того, в министерстве обороны добавили, что поездки Меркель в Нью-Йорк и Крамп-Карренбауэр в Вашингтон планировались "независимо друг от друга".

И хотя предполагается, что Меркель отправится в США на одном самолете с министром по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером (Gerd Müller), использование разных самолетов, считающихся вредными для окружающей среды, вызвало критику в рядах партии "Союз 90/зеленые". Представитель партии Тобиас Линднер (Tobias Lindner) заявил изданию Der Spiegel, что дополнительный полет не только вреден с экологической точки зрения, но и является растратой бюджетных средств. При этом Bild am Sonntag ранее сообщила, что, согласно изначальному плану, Крамп-Карренбауэр должна была лететь в одном самолете с Меркель, однако в Ведомстве федерального канцлера якобы заявили, что совместный полет с делегацией Крамп-Карренбауэр не является "желательным".

Контекст

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Одновременно с этим в Нью-Йорк вылетела и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Однако из-за несовпадавших графиков работы, Шульце отправилась в США на обычном рейсовом самолете. Кроме того, еще несколько дней спустя в США на Генеральную Ассамблею ООН вылетит и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Одной из принятых правительством Германии мер по защите климата является введение с 1 января 2020 года дополнительного сбора на все самолеты, которые вылетают из немецких аэропортов.

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    Автор: Марина Барановская


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