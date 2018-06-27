"Зеленые" готовы отказать в доверии правительству Меркель из-за беженцев

Немецкие "зеленые" не будут поддерживать канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), если она в результате спора между ХДС и ХСС по беженцам решит поставить в парламенте вопрос о доверии. Нет доверия к нынешней политике канцлера, поддерживающей курс на самоизоляцию Германии, заявила глава фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) во вторник, 26 июня, в интервью телекомпании ARD. По словам политика, Меркель согласна с 62 из 63 пунктов "генерального плана" МВД по ограничению притока беженцев в Германию, подготовленного главой ведомства Хорстом Зеехофером.

В свою очередь фракция Левой партии в бундестаге и глава правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) призвали Меркель поставить вопрос о доверии. У трех оппозиционных партий недостаточно депутатов, чтобы в случае голосования о доверии отправить правительство во главе с Меркель в отставку.

В случае развала нынешней "большой коалиции" Гёринг-Эккардт не видит возможности участвовать в новом правительстве на месте ХСС, поскольку часть политиков Христианско-демократического союза разделяют позиции ХСС по вопросу беженцев.

Нынешний спор между Меркель и Зеехофером разгорелся по одному из 63 пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. По мнению наблюдателей, упрямство политика, с которым он настаивает на своей инициативе, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ), резко критикующим миграционную политику Меркель.

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