 ″Зеленые″ готовы отказать в доверии правительству Меркель из-за беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

"Зеленые" готовы отказать в доверии правительству Меркель из-за беженцев

Оппозиционные партии в бундестаге призывают канцлера поставить на голосование вопрос о доверии правительству из-за спора по беженцам между Меркель и главой МВД Зеехофером.

Молодые мигранты из африканских стран в Германии

Немецкие "зеленые" не будут поддерживать канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), если она в результате спора между ХДС и ХСС по беженцам решит поставить в парламенте вопрос о доверии. Нет доверия к нынешней политике канцлера, поддерживающей курс на самоизоляцию Германии, заявила глава фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) во вторник, 26 июня, в интервью телекомпании ARD. По словам политика, Меркель согласна с 62 из 63 пунктов "генерального плана" МВД по ограничению притока беженцев в Германию, подготовленного главой ведомства Хорстом Зеехофером.

Контекст

Молодые мигранты чаще других оказываются "героями" немецкой криминальной хроники. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

До конца недели Ангеле Меркель надо найти решение проблемы беженцев, устраивающее министра внутренних дел Германии. Иначе правительство ФРГ, скорее всего, развалится. И не только оно. (25.06.2018)

В свою очередь фракция Левой партии в бундестаге и глава правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) призвали Меркель поставить вопрос о доверии. У трех оппозиционных партий недостаточно депутатов, чтобы в случае голосования о доверии отправить правительство во главе с Меркель в отставку.

В случае развала нынешней "большой коалиции" Гёринг-Эккардт не видит возможности участвовать в новом правительстве на месте ХСС, поскольку часть политиков Христианско-демократического союза разделяют позиции ХСС по вопросу беженцев. 

Нынешний спор между Меркель и Зеехофером разгорелся по одному из 63 пунктов  плана МВД по ограничению притока беженцев. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. По мнению наблюдателей, упрямство политика, с которым он настаивает на своей инициативе, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ), резко критикующим миграционную политику Меркель.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


 

Смотреть видео 03:00
Now live
03:00 мин

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель  

Как бесплатная еда стала темой политических дебатов в Германии  

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России  

Также по теме

Deutschland Meseberg - Angela Merkel empfängt Vertreter des European Round Table of Industrialists (ERT)

Решающие дни для Меркель: останется ли она канцлером? 25.06.2018

До конца недели Ангеле Меркель надо найти решение проблемы беженцев, устраивающее министра внутренних дел Германии. Иначе правительство ФРГ, скорее всего, развалится. И не только оно.

Deutschland Koalitionsgipfel im Kanzleramt

Лидеры "большой коалиции" не смогли договориться по беженцам 27.06.2018

Глава фракции ХДС в бундестаге Каудер надеется, что лидерам трех партий удастся уладить конфликт в ближайшие дни. Меркель попытается найти европейское решение проблемы на саммите ЕС.

Angela Merkel und Horst Seehofer Union einigt sich auf Kompromiss im Flüchtlingsstreit

Раскол в правительстве Меркель из-за беженцев все глубже 14.06.2018

В Германии спор между канцлером и главой МВД по вопросу о беженцах перерастает в полномасштабный правительственный кризис. DW - о причинах и возможных последствиях конфликта.

Самые читаемые

Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери  

Породы собак родом из Европы (видео)  

Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно