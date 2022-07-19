Зеленский усилит контроль за использованием западного оружия

На 147-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 20 июля (время московское).

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Белый дом на этой неделе объявит о предоставлении Украине нового 16-го пакета военной помощи.Как сообщил 19 июля на брифинге в Вашингтоне представитель Пентагона Джон Кирби, в новый пакет войдут дополнительную партию РСЗО HIMARS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

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Владимир Зеленский объявил о создании в Верховной Раде комиссии по контролю за использованием вооружений, поставляемых Украине западными партнерами. Он подчеркнул, что обвинений в неправомерном использовании оружия со стороны Запада в адрес Киева не поступало. "Но для того, чтобы исключить все манипуляции, как со стороны российских пропагандистов, так и со стороны тех, кто помогает им в Украине или где-либо еще, будет создан такой дополнительный инструмент парламентского контроля", - цитирует президента Украины агентство dpa.

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Россия готовит почву для аннексии новых украинских территорий - назначая представителей нелегитимных "властей" на оккупированных территориях, вводя рубль в качестве местной валюты и заставляя население просить российское гражданство. Об этом заявил сегодня на брифинге в Белом доме представитель Минобороны США Джон Кирби. Он подчекрнул, что РФ использует на вновь оккупированных территориях Украины ту же тактику, что и в Крыму во время его аннексии.

По словам представителя Пентагона, США, вместе со своими союзниками и партнерами, готовы "быстро и жестко" отреагировать на любые попытки Кремля аннексировать новые территории Украины. "Мы будем вводить санкции против российских марионеток и прокси", - сказал Кирби.

Хроника событий 19 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 июля 00.00 - 13.59 >>>

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