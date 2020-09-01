Зеленский уволил замглавы делегации в контактной группе по Донбассу

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба в среду, 30 сентября. Фокин уволен, так как "отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей" Украины.

Офис Зеленского подчеркивает, что "представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов или амбиций", а "безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа". Работа украинской делегации в ТКГ продолжится "на основе четкого понимания полного контроля со стороны России временно оккупированных территорий Украины", и главная цель Киева - "возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира".

При этом "нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории", говорится далее в заявлении. Для достижения "настоящего" мира Киев считает необходимым вывод из Украины всех незаконных вооруженных формирований и их техники, проведение полной деоккупации и восстановление контроля над частью границы с Россией.

Смотрите также:

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Последнее наступление Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го - через две недели после обстрела Мариуполя боевиками "ДНР", когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе За годы конфликта - десятки погибших По данным "Восточноукраинского центра общественных инициатив", в Широкино были убиты 12 местных жителей, 24 получили ранения - это лишь те, чьи имена удалось установить. За годы конфликта в боях под поселком погибли по меньшей мере 58 украинских военных. С февраля 2016-го поселок полностью под контролем Украины. Бои за Широкино стали последней крупной наступательной операцией украинских сил.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Широкино закрыто для гражданских лиц До конфликта в Широкино жили около 1800 человек, а летом приезжали несколько тысяч туристов. Сейчас курортная инфраструктура полностью разрушена, последние мирные жители покинули поселок в июне 2015 года. Сегодня большинство из них проживает в соседнем Мариуполе, а Широкино закрыто для гражданских лиц.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Военные - единственные жители поселка Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Укрепленный пляж На некогда заполненном отдыхающими пляже - бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Восстановлению не подлежит Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены - в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит - проще построить заново.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе В широкинской школе До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Опасность - на каждом шагу На фотографии - 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. "Один год войны - пять лет разминирования, - поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. - Вот и считайте".

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Церковь у "Шпиля Пушкина" Церковь Преподобного Сергия Радонежского - одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли "Шпиль Пушкина" - по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Тетраподы на защите Мариуполя Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов - сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе Между войной и миром - несколько километров От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией. Автор: Николай Бердник

