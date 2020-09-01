 Зеленский уволил замглавы делегации в контактной группе по Донбассу | Новости из Германии об Украине | DW | 30.09.2020

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Украина

Зеленский уволил замглавы делегации в контактной группе по Донбассу

Витольд Фокин "отступил от справедливой оценки" аннексии Крыма, сообщает офис президента Украины. Киев намерен вернуть оккупированные территории только на своих условиях.

Украинские военные в Донбассе

Украинские военные в Донбассе (фото из архива)

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба в среду, 30 сентября. Фокин уволен, так как "отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей" Украины.

Офис Зеленского подчеркивает, что "представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов или амбиций", а "безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа". Работа украинской делегации в ТКГ продолжится "на основе четкого понимания полного контроля со стороны России временно оккупированных территорий Украины", и главная цель Киева - "возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира".

При этом "нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории", говорится далее в заявлении. Для достижения "настоящего" мира Киев считает необходимым вывод из Украины всех незаконных вооруженных формирований и их техники, проведение полной деоккупации и восстановление контроля над частью границы с Россией.

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    Автор: Николай Бердник


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