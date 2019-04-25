 Зеленский считает, что паспорта РФ не заинтересуют украинцев | Новости из Германии об Украине | DW | 27.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Зеленский считает, что паспорта РФ не заинтересуют украинцев

Получить российские паспорта могут захотеть лишь те украинцы, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовных преследований, заявил избранный президент Украины.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский улыбается, подняв руку

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский

Получить российские паспорта могут захотеть лишь те украинцы, "кто до сих пор находится под влиянием пропаганды". "Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 27 апреля, на официальной Facebook-странице избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

Зеленский предлагает "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями". "Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - сказано в заявлении.

Контекст

Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW. (25.04.2019)

Согласно новому закону о госязыке, украинский будет доминировать в публичном пространстве, а русский перестанет быть языком межнационального общения. DW об основных изменениях, связанных с новым законом о языке. (25.04.2019)

Москва может упростить предоставление гражданства РФ украинцам, заявил Владимир Путин. Его указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали США, ЕС и Украина. (27.04.2019)

В Кремле отметили, что право на упрощенное получение гражданства РФ предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина". На рассмотрение заявлений органам МВД России отводится три месяца. (24.04.2019)

По словам Зеленского, в Украине, в отличие от России, есть свободные СМИ и интернет, а российский паспорт на самом деле предоставляет "право быть арестованным за мирный протест", не иметь свободных выборов и "вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека". Украинцы вряд ли "захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", отмечается в тексте.

Ранее в тот же день на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти изучают возможность упрощенной выдачи паспортов РФ всем украинцам.

Обмен пленными "всех на всех"

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления", подчеркивается в заявлении Зеленского. Подтверждением готовности к деэскалации ситуации со стороны России "должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех".

24 апреля на сайте Кремля появился указ Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 03:29

Зачем Москве нужен указ о российских паспортах в Донбассе

Контекст

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW. (18.03.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление Владимира Зеленского относительно идеи президента РФ выдавать гражданам Украины российские паспорта

Аудио- и видеофайлы по теме

"Дерусификация " Украины?: Киев принял закон о защите украинского языка (25.04.19)  

Зачем Москве нужен указ о российских паспортах в Донбассе  

Что ждут украинцы от нового президента и почему он этого не сделает  

Также по теме

Russischer Pass Personalausweis Russland

Вашингтон осуждает Москву за выдачу российских паспортов в Донбассе 25.04.2019

Указ Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мешает осуществлению минских соглашений, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Russland Visastelle für Deuschland in Moskau

Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем украинцам 27.04.2019

Москва может упростить предоставление гражданства РФ украинцам, заявил Владимир Путин. Его указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали США, ЕС и Украина.

Poroschenko mit russischen Pässen

Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе 24.04.2019

Власти Украины возмущены указом Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Постпред Украины в ООН уже обратился с жалобой в Совбез всемирной организации.

Реклама

Самые читаемые

Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем украинцам  

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием  

Климкин пообещал России новые санкции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно