Зеленский рассказал Меркель об открытии двух контрольно-пропускных пунктов

Украина открыла контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Золотое" и "Счастье". Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) во вторник, 10 ноября, в ходе телефонного разговора. Но, по словам Зеленского, начало работы этих пунктов сорвала "другая сторона": так называемая "Луганская народная республика" их не открыла, говорится на сайте президента.

Представители "ЛНР" объяснили свою позицию тем, что открытие КПВВ и график работы не были согласованы, а кроме того Киев отказался оборудовать пункт пропуска "Счастье" для проезда автомобилей. За день "Золотое" и "Счастье" попытались пересечь 12 человек, но власти Украины их не пропустили, заявляют в "ЛНР".

Зеленский в разговоре с Меркель отметил, что сейчас - самое длительное перемирие в регионе и что число погибших украинских военных уменьшилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом, но "провокации со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются".

Об открытии пунктов "Золотое" и "Счастье" члены Трехсторонней контактной группы договорились 28 октября. В заседании участвовали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ. Далее ситуацию в Донбассе 13 ноября обсудят советники лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции. Ожидается, что они подготовят повестку к встрече глав этих стран.

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