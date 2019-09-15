 Зеленский просит папу римского помочь освободить пленных украинцев | Новости из Германии об Украине | DW | 08.02.2020

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Украина

Зеленский просит папу римского помочь освободить пленных украинцев

Президент Украины призвал понтифика содействовать "нормандским договоренностям" в части обмена пленными, а премьера Италии - закрыть представительства так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и папы римского Франциска

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и папы римского Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу, 8 февраля, в Ватикане с папой римским Франциском. По итогам встречи Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что вдохновлен разговором о мире в Украине и попросил папу римского "через 2 месяца после"Нормандии" в Париже"помочь освободить пленных украинцев в Донбассе, в Крыму и в России".

В Ватикане президент Зеленский также встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером. В своем рождественском послании в декабре 2019 года папа Римский говорил о ситуации в Украине и призывал к "конкретным решениям для достижения прочного мира".

Зеленский призвал закрыть в Италии представительства самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Контекст

Украинский президент накануне встречался с главой итальянского правительства Джузеппе Конти, которого он призвал закрыть "незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о двух "представительствах" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Турине и в Вероне, и "офисе" так называемой "Луганской народной республики" в Мессине.

Зеленский также обсудил с Конти дело бойца Национальной гвардии Украина Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к тюремному заключению.  "Мы должны забрать парня", - написал Зеленский у себя в Twitter, оговорившись, что понимает, что премьер-министр Италии не может влиять на суд.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Контекст

Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

Уже пять лет папа Франциск пытается реформировать Римско-католическую церковь. За это его хвалят и критикуют. Каков он - папа-реформатор? Об этом галерея DW.  

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