Зеленский просит папу римского помочь освободить пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу, 8 февраля, в Ватикане с папой римским Франциском. По итогам встречи Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что вдохновлен разговором о мире в Украине и попросил папу римского "через 2 месяца после"Нормандии" в Париже"помочь освободить пленных украинцев в Донбассе, в Крыму и в России".

В Ватикане президент Зеленский также встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером. В своем рождественском послании в декабре 2019 года папа Римский говорил о ситуации в Украине и призывал к "конкретным решениям для достижения прочного мира".

Зеленский призвал закрыть в Италии представительства самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Украинский президент накануне встречался с главой итальянского правительства Джузеппе Конти, которого он призвал закрыть "незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о двух "представительствах" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Турине и в Вероне, и "офисе" так называемой "Луганской народной республики" в Мессине.

Зеленский также обсудил с Конти дело бойца Национальной гвардии Украина Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к тюремному заключению. "Мы должны забрать парня", - написал Зеленский у себя в Twitter, оговорившись, что понимает, что премьер-министр Италии не может влиять на суд.

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